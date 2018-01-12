Агент: не могу поверить, что больше никто в АПЛ не сделал запроса по Смолову

Агент Марк Маккей, представляющий интересы российского форварда Фёдора Смолова, выразил недоумение по поводу того, что другие клубы английской Премьер-лиги (АПЛ) до сих пор не сделали ни одного официального предложения о трансфере игрока сборной России и «Краснодара».

«Не могу поверить, что больше никто в Премьер-лиге не сделал запроса по Смолову в это трансферное окно. Мы привели Димитри Пайета в «Вест Хэм», когда о нём никто не знал. Но скоро о нём узнали все, думаю, со Смоловым будет такая же ситуация. Все о нём узнают и будут проявлять интерес», — приводит слова Маккея The Sun.

Он отметил, что Смолов доказал, что является хорошим нападающим.

«Посмотрите хотя бы на два гола, которые он забил за Россию в матче с Испанией в ноябре в поединке с двумя лучшими защитниками мира Серхио Рамосом и Жераром Пике и лучшим вратарём мира Давидом де Хеа», — добавил агент.

Ранее сообщалось, что Смолов хочет продолжить карьеру в «Вест Хэме».