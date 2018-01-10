СМИ: Форвард «Краснодара» и сборной России по футболу Смолов хочет продолжить карьеру в «Вест Хэме»
Нападающий клуба Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Краснодар» и национальной сборной страны Фёдор Смолов заинтересован в переходе в английский «Вест Хэм Юнайдед».
Об этом на своей странице в Twitter сообщил обозреватель Sky Sports Каве Солхекол.
Отмечается, что трансфер Смолова обойдётся «молотобойцам» примерно в £15 млн.
Ранее футбольный агент Алексей Сафонов высказал мнение, что Смолов перейдёт в «Зенит».
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