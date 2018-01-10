СМИ: Форвард «Краснодара» и сборной России по футболу Смолов хочет продолжить карьеру в «Вест Хэме»

Нападающий клуба Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Краснодар» и национальной сборной страны Фёдор Смолов заинтересован в переходе в английский «Вест Хэм Юнайдед».