Агент: даю 70% на то, что Смолов перейдёт в «Зенит», а не в «Спартак» или «Вест Хэм»

Известный футбольный агент Алексей Сафонов высказал мнение о возможном трансфере нападающего сборной России Фёдора Смолова из «Краснодара».

«Даю 70% на то, что Смолов перейдёт в «Зенит», а не в «Спартак» или «Вест Хэм». А вот схема трансфера — большой вопрос. Но для «Зенита», не имеющего финансовых проблем, это не принципиально. Не удивлюсь, если в Санкт-Петербург переедет какая-нибудь европейская звезда. Из Италии или Испании. «Зениту» нужны титулы, а пока сезон складывается не слишком удачно», — приводит слова Сафонова «Советский спорт».

Ранее сообщалось, что Жирков может стать частью трансфера Смолова в «Зенит».