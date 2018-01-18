Тренер сборной Нигерии: Муса возвращается в ЦСКА

Главный тренер сборной Нигерии по футболу Гернот Рор сообщил, что нападающий английского «Лестер Сити» Ахмед Муса возвращается в московский ЦСКА.

«Ахмед возвращается в ЦСКА. Это хорошая новость, ведь ему там очень доверяют, он сможет играть больше», — приводит слова Рора Score Nigeria.

Муса выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год, после чего перешёл в «Лестер». За время выступлений в составе армейцев, 25-летний футболист забил 54 гола в 125 матчах во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что ЦСКА планирует арендовать Мусу до конца сезона.