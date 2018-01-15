ЦСКА планирует арендовать бывшего футболиста команды до конца сезона

Московский ЦСКА может вернуть бывшего футболиста команды Ахмеда Муса, который ныне выступает за английский «Лестер Сити».

Как сообщает AUIFootball.com, речь идёт об аренде нигерийца до конца сезона.

Сам спортсмен хотел бы получать больше игровой практики перед чемпионатом мира 2018 года. Муса планировал остаться в Англии, но ни один из клубов не захотел выполнять его финансовые требования.

25-летний футболист выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год и трижды становился чемпионом России в составе армейцев.

Ранее сообщалось, что ЦСКА ведёт переговоры с «Зенитом» о трансфере футболиста Олега Шатова.