ЦСКА ведёт переговоры с «Зенитом» о трансфере футболиста Шатова
Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Олег Шатов, который не поехал с командой на первый зимний сбор в ОАЭ, может стать футболистом московского ЦСКА.
Об этом сообщает ФАН.
Армейцы готовы арендовать футболиста или приобрести его за €6 млн. Однако переговоры продвигаются медленно, так как Шатов может быть включён в сделку по переходу в «Зенит» форварда «Краснодара» Фёдора Смолова.
Ранее президент «Урала» рассказал, есть ли возможность вернуть Шатова в команду.
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