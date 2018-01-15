ЦСКА ведёт переговоры с «Зенитом» о трансфере футболиста Шатова

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Олег Шатов, который не поехал с командой на первый зимний сбор в ОАЭ, может стать футболистом московского ЦСКА.

Об этом сообщает ФАН.

Армейцы готовы арендовать футболиста или приобрести его за €6 млн. Однако переговоры продвигаются медленно, так как Шатов может быть включён в сделку по переходу в «Зенит» форварда «Краснодара» Фёдора Смолова.

Ранее президент «Урала» рассказал, есть ли возможность вернуть Шатова в команду.