Президент «Урала» рассказал, есть ли возможность вернуть в команду футболиста Шатова

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов прокомментировал возможность возвращения в команду футболиста Олега Шатова, который не полетел с «Зенитом» на первый зимний сбор в ОАЭ.

«Если бы у «Урала» была возможность заключить контракт с Олегом Шатовым, то мы бы обязательно ею воспользовались. Но Олег —такой футболист, которому обязательно нужно выступать в еврокубках», — приводит слова Иванова «Чемпионат».

Президент «Урала» подчеркнул, что с удовольствием вернул бы Шатова в команду, но у того другие амбиции.

«С Олегом мы тему его возвращения в «Урал» не обсуждали, конечно», — добавил Иванов.

Ранее сообщалось, что Дзюба и Шатов не полетели с «Зенитом» на сбор в Дубай.