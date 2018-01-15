Дзюба и Шатов не полетели с «Зенитом» на сбор в Дубай

Нападающий Артём Дзюба и полузащитник Олег Шатов не отправились на тренировочный сбор санкт-петербургского «Зенита», который пройдёт в Дубае.

Дзюба и Шатов не включены в опубликованный пресс-службой клуба список игроков, отправившихся на сбор. Всего в Дубай отправились 27 футболистов петербургской команды. Ранее сообщалось, что «Рубин» отменил контрольный матч, запланированный на 15 января.