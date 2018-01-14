«Рубин» отменил контрольный матч, запланированный на 15 января

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Казанский «Рубин» внёс изменения в расписание учебно-тренировочного сбора, проходящего в Абу-Даби.

«Рубин» отменил намеченную на 15 января контрольную встречу, сообщает официальный сайт клуба.

Вместо игры команда проведёт две тренировки.

Рубин второй раз меняет планы на сборы. 

Ранее сообщалось, что бывший футболист «Рубина» Янн М'Вила намерен потребовать у клуба компенсацию в размере €10 млн.

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