Бывший футболист «Рубина» намерен потребовать у клуба компенсацию в размере €10 млн

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Полузащитник «Сент-Этьена» Янн М'Вила, который раньше выступал за казанский «Рубин», намерен добиться от российского клуба компенсации за невыплаченную с осени зарплату.

Как сообщает «Бизнес Online», М'Вила уже обратился в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Источник утверждает, что в случае неблагоприятного исхода «Рубин» должен будет выплатить футболисту около €10 млн.

Если казанцы не придут к компромиссу с игроком, клуб не сможет пройти лицензирование.

Оклад 27-летнего М'Вила в «Рубине» составлял €2 млн.

Ранее сообщалось, что прокуратура Милана опровергла информацию о расследовании в отношении Берлускони.

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