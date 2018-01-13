Бывший футболист «Рубина» намерен потребовать у клуба компенсацию в размере €10 млн
Полузащитник «Сент-Этьена» Янн М'Вила, который раньше выступал за казанский «Рубин», намерен добиться от российского клуба компенсации за невыплаченную с осени зарплату.
Как сообщает «Бизнес Online», М'Вила уже обратился в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Источник утверждает, что в случае неблагоприятного исхода «Рубин» должен будет выплатить футболисту около €10 млн.
Если казанцы не придут к компромиссу с игроком, клуб не сможет пройти лицензирование.
Оклад 27-летнего М'Вила в «Рубине» составлял €2 млн.
Ранее сообщалось, что прокуратура Милана опровергла информацию о расследовании в отношении Берлускони.
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