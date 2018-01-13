Прокуратура опровергла информацию о расследовании в отношении Берлускони

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Федеральная прокуратура Милана опровергла информацию о том, что бывший президент одноимённого футбольного клуба Сильвио Берлускони подозревается в финансовых махинациях при его продаже.

«На данный момент не существует уголовного производства по отношению к Берлускони и его продаже «Милана», — цитирует Calciomercato сообщение главного прокурора города Франческо Греко. 

В 2017 году Берлускони продал «Милан» китайскому инвестору Ли Йонхону за €740 млн. 

Ранее сообщалось, что бывший премьер-министр Италии подозревается в финансовых махинациях при продаже «Милана».

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