Прокуратура опровергла информацию о расследовании в отношении Берлускони

Федеральная прокуратура Милана опровергла информацию о том, что бывший президент одноимённого футбольного клуба Сильвио Берлускони подозревается в финансовых махинациях при его продаже.

«На данный момент не существует уголовного производства по отношению к Берлускони и его продаже «Милана», — цитирует Calciomercato сообщение главного прокурора города Франческо Греко. В 2017 году Берлускони продал «Милан» китайскому инвестору Ли Йонхону за €740 млн. Ранее сообщалось, что бывший премьер-министр Италии подозревается в финансовых махинациях при продаже «Милана».