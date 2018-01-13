СМИ: Берлускони подозревается в финансовых махинациях при продаже «Милана»

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони подозревается в финансовых махинациях при осуществлении сделки по продаже футбольного клуба «Милан» китайскому инвестору Ли Йонхону в апреле 2017 года.

Об этом сообщает издание La Stampa.

В настоящее время итальянская прокуратура изучает детали сделки, сумма которой составила €740 млн. Достоверность этой цифры вызывает серьёзные сомнения, поскольку в последние годы «Милан» не добивался выдающихся успехов и продал практически всех звёздных игроков.

По одной из версий, продажа «Милана» китайскому бизнесмену могла быть использована Берлускони для отмывания денежных средств.

Ранее Берлускони заявил, что он не планирует вновь приобретать «Милан».