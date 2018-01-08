МИНОБОРОНЫ: военные успешно отразили атаку 13 ударных БПЛА НА АВИАБАЗЕ ХМЕЙМИМ И В ТАРТУСЕ

Берлускони сделал заявление относительно возможной покупки «Милана»

Короткая ссылка
Бывший владелец «Милана» Сильвио Берлускони заявил, что не собирается вновь приобретать итальянский клуб.

«Я не хочу, чтобы кто-то тешил себя надеждами. Продажа клуба — это болезненный выбор, но он был необходим. Даже если «Милан» будет занимать то место, на котором находится сейчас, он всегда в моём сердце», — приводит слова Берлускони Football Italia.

В апреле 2017 года функционер продал «Милан» китайским инвесторам.

Ранее сообщалось, что бывший футболист «Локомотива» купил родной клуб в Грузии.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119