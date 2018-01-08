Берлускони сделал заявление относительно возможной покупки «Милана»
Бывший владелец «Милана» Сильвио Берлускони заявил, что не собирается вновь приобретать итальянский клуб.
«Я не хочу, чтобы кто-то тешил себя надеждами. Продажа клуба — это болезненный выбор, но он был необходим. Даже если «Милан» будет занимать то место, на котором находится сейчас, он всегда в моём сердце», — приводит слова Берлускони Football Italia.
В апреле 2017 года функционер продал «Милан» китайским инвесторам.
Ранее сообщалось, что бывший футболист «Локомотива» купил родной клуб в Грузии.
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