Берлускони сделал заявление относительно возможной покупки «Милана»

Бывший владелец «Милана» Сильвио Берлускони заявил, что не собирается вновь приобретать итальянский клуб.

«Я не хочу, чтобы кто-то тешил себя надеждами. Продажа клуба — это болезненный выбор, но он был необходим. Даже если «Милан» будет занимать то место, на котором находится сейчас, он всегда в моём сердце», — приводит слова Берлускони Football Italia.

В апреле 2017 года функционер продал «Милан» китайским инвесторам.

Ранее сообщалось, что бывший футболист «Локомотива» купил родной клуб в Грузии.