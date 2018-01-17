«Рубин» подписался на страницу Дзюбы в Instagram
Официальный аккаунт казанского «Рубина» в Instagram подписался на страницу нападающего санкт-петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы.
29-летний игрок не был включён в список футболистов сине-бело-голубых, которые отправились с командой на сбор в ОАЭ.
Позже заместитель спортивного директора Вячеслав Малафеев заявил, что такое решение было принято в связи с проблемами со здоровьем форварда.
Аккаунт Дзюбы — лишь 50-й из тех, за которыми следит «Рубин».
Ранее ФК «Енисей» обратился к Дзюбе в стихах.
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