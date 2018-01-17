ФК «Енисей» обратился к Дзюбе в стихах

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ФК «Енисей» в стихах сделал предложение нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе стать частью команды из Красноярска.

Сообщение опубликовано в официальном Twitter клуба.

«Ты — властелин своей судьбы,
Ты — капитан своей души.
Мы тоже, Тём, по жизни львы,
За «Енисей» играй и жги!»

Ранее Дзюба, не поехавший с сине-бело-голубыми на сбор в ОАЭ, процитировал знаменитое стихотворение «Непокорённый» английского поэта Хенли.

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