Дзюба процитировал знаменитое стихотворение «Непокорённый» английского поэта Хенли

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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба процитировал стихотворение «Непокорённый», написанное английским поэтом Уильямом Эрнстом Хенли.

«Из-под покрова тьмы ночной,
Из чёрной ямы страшных мук
Благодарю я всех богов
За мой непокорённый дух.
И я, попав в тиски беды,
Не дрогнул и не застонал,
И под ударами судьбы
Я ранен был, но не упал.
Тропа лежит средь зла и слёз,
Дальнейший путь не ясен, пусть.
Но всё же трудностей и бед
Я, как и прежде, не боюсь.
Не важно, что врата узки,
Меня опасность не страшит.
Я — властелин своей судьбы,
Я — капитан своей души.

Уильям Эрнест Хенли», — написал Дзюба в своём Instagram.

Ранее сообщалось, что Дзюба не поехал на сборы «Зенита» исключительно по медицинским причинам.

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