Дзюба процитировал знаменитое стихотворение «Непокорённый» английского поэта Хенли

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба процитировал стихотворение «Непокорённый», написанное английским поэтом Уильямом Эрнстом Хенли.

«Из-под покрова тьмы ночной,

Из чёрной ямы страшных мук

Благодарю я всех богов

За мой непокорённый дух.

И я, попав в тиски беды,

Не дрогнул и не застонал,

И под ударами судьбы

Я ранен был, но не упал.

Тропа лежит средь зла и слёз,

Дальнейший путь не ясен, пусть.

Но всё же трудностей и бед

Я, как и прежде, не боюсь.

Не важно, что врата узки,

Меня опасность не страшит.

Я — властелин своей судьбы,

Я — капитан своей души.

Уильям Эрнест Хенли», — написал Дзюба в своём Instagram.

Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba) Янв 16, 2018 at 1:00 PST

Ранее сообщалось, что Дзюба не поехал на сборы «Зенита» исключительно по медицинским причинам.