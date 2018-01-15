Малафеев: Дзюба не поехал на сборы исключительно по медицинским причинам

Заместитель спортивного директора санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал решение тренерского штаба не брать нападающего Артёма Дзюбу на сборы в ОАЭ.

«С Дзюбой сложилась такая ситуация: после медицинского обследования у него были выявлены кое-какие проблемы со здоровьем. Мы его отправляем в аккредитованную клинику Международной федерации футбола (ФИФА)», — цитирует Малафеева «Спорт-Экспресс».

Бывший капитан сине-бело-голубых отметил, что причины невключения Дзюбы в список тех, кто отправился на сборы, являются только медицинскими, а никак не игровыми.

«Если есть какие-то проблемы — их (футболистов. — RT) нужно убрать, чтобы не было никаких сомнений в их здоровье. Дорожим каждым игроком», — добавил Малафеев.

Ранее телекомментатор Геннадий Орлов рассказал о будущем футболиста Дзюбы.