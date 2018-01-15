Известный комментатор Орлов рассказал о будущем футболиста Дзюбы

Телекомментатор Геннадий Орлов поделился информацией о возможном будущем футболиста санкт-петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы, который был переведён в состав второй команды.

«Выплывает вариант с «Уфой», где работает Сергей Семак, который прекрасно знает Дзюбу и, конечно, даст ему возможность играть. И «Уфа» в нём заинтересована, уфимцы его зовут. Посмотрим, как всё получится», — приводит слова Орлова «Чемпионат» со ссылкой на «Радио Зенит».

Комментатор отметил, что Дзюба также может оказаться в «Краснодаре», если из команды уйдёт нападающий Фёдор Смолов. Орлов подчеркнул, что не видит смысла в переходе Дзюбы в московский «Локомотив», потому что на его позиции играет Джефферсон Фарфан.

«Понимаю, как сейчас тяжело и Дзюбе, и Шатову», — добавил Орлов.

Ранее сообщалось, что ЦСКА ведёт переговоры с «Зенитом» о трансфере Олега Шатова.