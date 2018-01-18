Форвард «Тосно» Марков перешёл в «Динамо»
Московское «Динамо» объявило о подписании контракта с нападающим «Тосно» Евгением Марковым.
Как сообщает пресс-служба «Динамо» футболист будет выступать за московский клуб под 7-м номером. Срок действия контракта не разглашается.
В нынешнем сезоне принял участие в 21-м матче за «Тосно» во всех турнирах, и записал в свой актив восемь голов.
Ранее главный тренер сборной Нигерии сообщил, что Ахмед Муса возвращается в ЦСКА.
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