Форвард «Тосно» Марков перешёл в «Динамо»

Московское «Динамо» объявило о подписании контракта с нападающим «Тосно» Евгением Марковым.

Как сообщает пресс-служба «Динамо» футболист будет выступать за московский клуб под 7-м номером. Срок действия контракта не разглашается.

В нынешнем сезоне принял участие в 21-м матче за «Тосно» во всех турнирах, и записал в свой актив восемь голов.

Ранее главный тренер сборной Нигерии сообщил, что Ахмед Муса возвращается в ЦСКА.