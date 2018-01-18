Форвард «Тосно» Марков перешёл в «Динамо»

Короткая ссылка
Московское «Динамо» объявило о подписании контракта с нападающим «Тосно» Евгением Марковым.

Как сообщает пресс-служба «Динамо» футболист будет выступать за московский клуб под 7-м номером. Срок действия контракта не разглашается.

В нынешнем сезоне принял участие в 21-м матче за «Тосно» во всех турнирах, и записал в свой актив восемь голов.

Ранее главный тренер сборной Нигерии сообщил, что Ахмед Муса возвращается в ЦСКА.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119