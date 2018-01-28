СМИ: Муса сегодня пройдёт медосмотр в ЦСКА

Нападающий «Лестера» Ахмед Муса сегодня пройдёт медобследование для перехода в московский ЦСКА.

Об этом сообщает The Telegraph.

Ожидается, что о возвращении нигерийца в стан армейцев будет объявлено до 31 января.

Муса выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год, трижды становился чемпионом России. В нынешнем сезоне 28-летний игрок не провёл ни одного матча за «Лестер» в чемпионате Англии.

Ранее сообщалось, что Муса перейдёт в ЦСКА в аренду без права выкупа.