СМИ: Муса сегодня пройдёт медосмотр в ЦСКА
Нападающий «Лестера» Ахмед Муса сегодня пройдёт медобследование для перехода в московский ЦСКА.
Об этом сообщает The Telegraph.
Ожидается, что о возвращении нигерийца в стан армейцев будет объявлено до 31 января.
Муса выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год, трижды становился чемпионом России. В нынешнем сезоне 28-летний игрок не провёл ни одного матча за «Лестер» в чемпионате Англии.
Ранее сообщалось, что Муса перейдёт в ЦСКА в аренду без права выкупа.
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