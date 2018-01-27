СМИ: Муса перейдёт в ЦСКА в аренду без права выкупа из «Лестера»

Короткая ссылка
Московский ЦСКА возьмёт нигерийского форварда английского клуба «Лестер Сити» Ахмеда Мусу в аренду.

Муса перейдёт в ЦСКА на полгода без права выкупа, сообщает «Чемпионат».

Клубы договорились между собой, форварду осталось пройти медицинское обследование.

Муса выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год. В текущем сезоне Ахмед не провёл ни одного матча за «Лестер» в чемпионате Англии.

Ранее агент нападающего «Лестера» Ахмеда Мусы — Тони Харрис — прокомментировал возможность возвращения футболиста в московский ЦСКА.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru