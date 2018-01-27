СМИ: Муса перейдёт в ЦСКА в аренду без права выкупа из «Лестера»

Московский ЦСКА возьмёт нигерийского форварда английского клуба «Лестер Сити» Ахмеда Мусу в аренду.

Муса перейдёт в ЦСКА на полгода без права выкупа, сообщает «Чемпионат».

Клубы договорились между собой, форварду осталось пройти медицинское обследование.

Муса выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год. В текущем сезоне Ахмед не провёл ни одного матча за «Лестер» в чемпионате Англии.

Ранее агент нападающего «Лестера» Ахмеда Мусы — Тони Харрис — прокомментировал возможность возвращения футболиста в московский ЦСКА.