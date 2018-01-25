Агент футболиста Муса рассказал о переговорах с ЦСКА

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Агент нападающего «Лестера» Ахмеда Муса — Тони Харрис — прокомментировал возможность возвращения футболиста в московский ЦСКА.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Велика вероятность, что Муса будет арендован ЦСКА», — сказал Харрис.

Нигериец выступал за армейцев с 2012 по 2016 год и трижды становился чемпионом России.

Ранее агент футболиста «Милана» заявил, что в итальянском клубе работают непрофессионалы.

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