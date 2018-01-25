Агент футболиста «Милана» заявил, что в итальянском клубе работают непрофессионалы

Агент защитника «Милана» Густаво Гомеса Аугусто Парах подверг критике руководство итальянского клуба.

«Мне бы не хотелось говорить о том, что там происходит. Надеюсь, что в клубе в ближайшее время появятся люди, которые смогут его поднять», — цитирует агента Football Italia.

По его словам, в мире все смеются над тем, что происходит в «Милане». Парах вспомнил случай, когда «Бока Хуниорс» сделала предложение клубу о трансфере Гомеса, но в ответ услышала молчание. «Россонери» даже не соглашаются на проведение переговоров.

«Так не ведут дела даже в третьем дивизионе чемпионата Аргентины», — добавил Парах.

Ранее сообщалось, что мяч Джеко в компенсированное время помог «Роме» уйти от поражения в матче чемпионата Италии с «Сампдорией».