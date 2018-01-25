Мяч Джеко в компенсированное время помог «Роме» уйти от поражения в матче чемпионата Италии с «Сампдорией»

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В перенесенном матче 12-го тура чемпионата Италии по футболу «Рома» на выезде сыграла вничью с «Сампдорией» — 1:1.

Коллектив из Генуи вышел вперёд благодаря пенальти, реализованному нападающим Фабио Квальяреллой в концовке первого тайма, но не смог удержать минимальное преимущество. Мяч форварда Эдина Джеко на первой компенсированной ко второму тайму минуте помог «Роме» уйти от поражения.

Этот результат позволил команде Эусебио ди Франческо набрать 41 очко и закрепиться на пятой строчке турнирной таблицы итальянского чемпионата. «Сампдория» с 34 баллами в активе идёт шестой.

Ранее сообщалось, что «Рома» сыграла вничью с «Интером» в матче 21-го тура чемпионата Италии по футболу.

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