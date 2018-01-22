«Интер» и «Рома» не выявили победителя в матче чемпионата Италии
«Интер» на своём поле поделил очки с «Ромой» в центральном матче 21-го тура итальянской Серии А.
Встреча завершилась со счётом 1:1.
Первый гол в игре был забит нападающим римлян Стефан Эль-Шаарави на 31-й минуте. За пять минут до конца полузащитник Матиас Весино спас ничейный результат для своей команды.
«Интер» и «Рома» занимают четвёртое и пятое места в турнирной таблице чемпионата Италии соответственно.
Ранее сообщалось, что «Милан» обыграл «Кальяри» в матче итальянской Серии А.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.