«Милан» обыграл «Кальяри» в матче итальянской Серии А

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«Милан» одержал победу над «Кальяри» в гостевом матче 21-го тура чемпионата Италии по футболу

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Дженнаро Гаттузо.

Полузащитник «россонери» Франк Кесси оформил дубль в первом тайме (36-я и 42-я минуты).

В составе хозяев отличился Николо Барелла (8-я минута), который во второй половине встречи получил красную карточку.

Защитник «Милана» Рикардо Родригес также был удалён с поля.

Ранее сообщалось, что хет-трик Квальяреллы принёс «Сампдории» победу над «Фиорентиной».

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