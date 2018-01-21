Хет-трик Квальяреллы принёс победу «Сампдории» над «Фиорентиной», «Лацио» обыграл «Кьево»

Генуэзская «Сампдория» одержала победу над флорентийской «Фиорентиной» в матче 21-го тура итальянской Серии А.

Встреча завершилась со счётом 3:1.

Хет-трик в составе хозяев оформил 34-летний нападающий Фабио Квальярелла, у тосканцев отличился полузащитник Карлос Санчес.

В других матчах дня «Лацио» разгромил «Кьево» со счётом 5:1, «Торино» сыграл вничью с «Сассуоло» (1:1), а «Удинезе» не смог обыграть находящийся в зоне вылета СПАЛ (1:1).

«Сампдория» занимает шестое место в турнирной таблице итальянского чемпионата.

Ранее сообщалось, что «Наполи» добился минимальной победы над «Аталантой» в матче 21-го тура итальянской Серии А.