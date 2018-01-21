«Наполи» добился минимальной победы над «Аталантой» в матче 21-го тура итальянской Серии А
«Наполи» в гостях добился минимальной победы над «Аталантой» в матче 21-го тура итальянской Серии А.
Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Единственный мяч в матче забил Дрис Мертенс на 65-й минуте.
После 21 тура «Наполи» (54 очка) находится на первом месте. «Аталанта» (30 очков) расположилась на седьмой строчке.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Спартака» Массимо Каррера провёл беседу с защитником «Наполи» Николой Максимовичем.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.