«Наполи» добился минимальной победы над «Аталантой» в матче 21-го тура итальянской Серии А

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«Наполи» в гостях добился минимальной победы над «Аталантой» в матче 21-го тура итальянской Серии А.

Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный мяч в матче забил Дрис Мертенс на 65-й минуте.

После 21 тура «Наполи» (54 очка) находится на первом месте. «Аталанта» (30 очков) расположилась на седьмой строчке.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Спартака» Массимо Каррера провёл беседу с защитником «Наполи» Николой Максимовичем.

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