СМИ: «Зенит» оплатит половину зарплаты Дзюбе и Новосельцеву в «Арсенале»
Как сообщает «Чемпионат», оба игрока согласились на более чем двукратное понижение зарплаты. Отмечается, что половину суммы Дзюба и Новосельцев будут получать от «Зенита», а вторую половину — от «Арсенала».
В настоящий момент проходят последние согласования переходов. Ожидается, что футболисты окажутся в «Арсенале» до конца недели.
Ранее сообщалось, что губернатор Тульской области Дюмин не стал отрицать возможный переход Дзюбы в «Арсенал».