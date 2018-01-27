СМИ: «Зенит» оплатит половину зарплаты Дзюбе и Новосельцеву в «Арсенале»

Стали известны подробности переговоров футболистов «Зенита» — нападающего Артёма Дзюбы и защитника Ивана Новосельцева — с тульским «Арсеналом».

Как сообщает «Чемпионат», оба игрока согласились на более чем двукратное понижение зарплаты. Отмечается, что половину суммы Дзюба и Новосельцев будут получать от «Зенита», а вторую половину — от «Арсенала».

В настоящий момент проходят последние согласования переходов. Ожидается, что футболисты окажутся в «Арсенале» до конца недели.

Ранее сообщалось, что губернатор Тульской области Дюмин не стал отрицать возможный переход Дзюбы в «Арсенал».