СМИ: «Зенит» оплатит половину зарплаты Дзюбе и Новосельцеву в «Арсенале»

Короткая ссылка
Стали известны подробности переговоров футболистов «Зенита» — нападающего Артёма Дзюбы и защитника Ивана Новосельцева — с тульским «Арсеналом».

Как сообщает «Чемпионат», оба игрока согласились на более чем двукратное понижение зарплаты. Отмечается, что половину суммы Дзюба и Новосельцев будут получать от «Зенита», а вторую половину — от «Арсенала».

В настоящий момент проходят последние согласования переходов. Ожидается, что футболисты окажутся в «Арсенале» до конца недели.

Ранее сообщалось, что губернатор Тульской области Дюмин не стал отрицать возможный переход Дзюбы в «Арсенал».

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru