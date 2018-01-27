Губернатор тульской области Дюмин не стал отрицать возможный переход Дзюбы в «Арсенал»

Короткая ссылка
Губернатор тульской области Алексей Дюмин прокомментировал слухи относительно возможного перехода нападающего Артёма Дзюбы в «Арсенал».

«Есть вещи, которые я не могу раскрывать. Пока не могу отметить, на какой стадии переговоры. Таких денег, как в «Зените» у нас нет, но дыма без огня не бывает», — сказал Дюмин.

Отмечается, что Дзюба может отправиться с «Арсеналом» на второй сбор.

Ранее сообщалось, что два футболиста «Зенита» могут сегодня перейти в «Арсенал».

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru