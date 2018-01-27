Губернатор тульской области Дюмин не стал отрицать возможный переход Дзюбы в «Арсенал»

Губернатор тульской области Алексей Дюмин прокомментировал слухи относительно возможного перехода нападающего Артёма Дзюбы в «Арсенал».

«Есть вещи, которые я не могу раскрывать. Пока не могу отметить, на какой стадии переговоры. Таких денег, как в «Зените» у нас нет, но дыма без огня не бывает», — сказал Дюмин.

Отмечается, что Дзюба может отправиться с «Арсеналом» на второй сбор.

Ранее сообщалось, что два футболиста «Зенита» могут сегодня перейти в «Арсенал».