«Динамо» объявило о переходе футболиста сборной Литвы

Московское «Динамо» подписало контракт с полузащитником сборной Литвы Фёдором Черных.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Лучший футболист Литвы — в «Динамо»!» — отмечается на официальном сайте клуба.

Подробности о финансовых условиях и сроках контракта не разглашаются.

Предыдущей командой Черных, который может играть как на обоих флангах полузащиты, так и в нападении, была польская «Ягеллония».

26-летний спортсмен провёл 35 матчей за национальную команду Литвы и забил восемь голов.

Ранее сообщалось, что команда Российской футбольной премьер-лиги проявляет интерес к Погребняку.