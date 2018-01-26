«Динамо» объявило о переходе футболиста сборной Литвы
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
«Лучший футболист Литвы — в «Динамо»!» — отмечается на официальном сайте клуба.
Подробности о финансовых условиях и сроках контракта не разглашаются.
Предыдущей командой Черных, который может играть как на обоих флангах полузащиты, так и в нападении, была польская «Ягеллония».
26-летний спортсмен провёл 35 матчей за национальную команду Литвы и забил восемь голов.
Ранее сообщалось, что команда Российской футбольной премьер-лиги проявляет интерес к Погребняку.