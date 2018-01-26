Команда РФПЛ проявляет интерес к Погребняку
Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк, с котором «Динамо» расторгло контракт в одностороннем порядке, может стать футболистом «Тосно».
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Отмечается, что генеральный директор клуба из Ленинградской области Вячеслав Матюшенко не подтвердил эту информацию, однако сообщил, что «Тосно» действительно находится в поисках форвардов.
Ранее гендиректор Общественного профсоюза футболистов прокомментировал расторжение контракта «Динамо» с футболистом Погребняком.
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