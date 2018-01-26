Гендиректор ОПСФ прокомментировал расторжение контракта «Динамо» с футболистом Погребняком

Генеральный директор Общественного профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов прокомментировал решение руководства московского «Динамо» расторгнуть контракт с футболистом Павлом Погребняком.

«Я разговаривал с руководством «Динамо» и предупреждал, что расторжение в одностороннем порядке может иметь негативные последствия для них. Серьёзных оснований для увольнения, честно говоря, я не вижу. Попытка представить эту ситуацию как некую систему нарушений дисциплины, например участие в товарищеских матчах, на мой взгляд, притянута за уши», — цитирует Зотова «Чемпионат».

По его словам, Погребняк обратится с претензией к клубу в палату по разрешению споров Российского футбольного союза. Он выразил уверенность, что в конечном итоге дело дойдёт до Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне.

Зотов заявил, что, по его мнению, правда на стороне Погребняка, у которого оставалось полгода до конца контракта, и ОПСФ окажет футболисту помощь доказать свою невиновность.

Гендиректор организации отметил, что данная ситуация не пойдёт на пользу «Динамо» ни в репутационном, ни в денежном плане.

Ранее сообщалось, что «Динамо» интересуется футболистом сборной Литвы.