«Желаю сборной России лучшего»: капитан «Реала» Рамос о ЧМ-2018, национальной команде Испании и соперничестве с Роналду

На чемпионате мира в России защитник «Реала» Серхио Рамос будет капитаном сборной Испании по футболу. Его команда считается одним из фаворитов в борьбе за высшую награду турнира. В интервью RT он рассказал, о каком достижении продолжает мечтать, как относится к российским футболистам и чего ждёт от встречи с Криштиану Роналду в матче с Португалией, который будет первым для испанцев на предстоящем мундиале.

— Вы чувствовали давление, когда сменили на посту капитана «Реала» и сборной Испании легендарного Икера Касильяса?

— Я очень рад, что принял эту эстафету, и не чувствую по этому поводу никакого давления. Наоборот, считаю это замечательной проверкой на прочность. Мы с Касильясом много лет играли бок о бок как в «Реале», так и в сборной. Возможность надеть капитанскую повязку и стать лидером не только клуба, но и национальной команды — это для меня огромная честь. Я был вице-капитаном, мне приходилось решать многие вопросы, общаться с игроками, и мне это нравилось. Да, иногда это были довольно непростые разговоры и непростые решения, но именно они сделали меня сильнее.

— Как вы ведёте себя в раздевалке, будучи лидером коллектива?

— Не знаю, каким меня видят товарищи по команде, но я прилагаю все усилия, чтобы быть хорошим капитаном. Я стараюсь помогать парням, но самое главное — быть справедливым и честным. На мой взгляд, прежде чем требовать чего-то от своих товарищей, лидер должен подать пример, должен сделать первый шаг. За годы я перенял лучшее у тех капитанов, что были у меня, и разработал собственный стиль, основанный на особенностях моего характера и склада ума.

— Сборная Испании является одним из фаворитов чемпионата мира в России. Вы можете сравнить её нынешнюю с той, за которую вы выступали в 2010 году?



— Не могу сказать, что сборная стала лучше или хуже. Она стала другой. На мой взгляд, в 2010 году сборная Испании находилась на пике формы. В её состав входили великолепные игроки: как ветераны, так и молодые футболисты, которые только начинали свою карьеру в сборной. То было уникальное время, у нас была своя философия и свой стиль. Мы представили миру футбола наш взгляд на владение мячом, который сейчас распространился по всей планете. Это блестящая техника, которую высоко оценили во всём мире.

— Вы считаете, с тех пор команда стала сильнее?

— Тогда Испания переживала один из лучших моментов в своей истории, а нам удалось выиграть два чемпионата Европы и мундиаль. Но время идёт, и сейчас начинается новая эпоха. Некоторые игроки покинули сборную, бывшие новички стали ветеранами, пришло новое поколение талантливых молодых футболистов с большими амбициями, которые хотят побеждать и завоёвывать титулы. Так что игроки сменились, но мы остаёмся верными своему стилю и продолжаем двигаться в том же направлении. Думаю, чемпионат мира в России станет первым серьёзным испытанием для новой испанской сборной. Но я верю, что мы отлично себя проявим.

— Какие страны являются вашими основными соперниками в борьбе за кубок?

— По моему мнению, на чемпионате мира в России подобрались очень сильные команды. Конечно, стоит выделить Бразилию, а также, возможно, Германию. Немецкая сборная на протяжении многих лет поддерживает идеальный баланс и играет очень стабильно. Германия много внимания уделяет не только основному, но и резервному составу сборной. Поскольку они и в молодёжных командах тщательно следят за уровнем подготовки, то переход в основную проходит достаточно незаметно.

— Важны ли для чемпионата мира выход сборной России из группы и её хорошая игра?

— Нам не придётся встречаться с командой Станислава Черчесова в группе, но, на мой взгляд, когда играешь у себя дома, когда на тебя смотрит вся страна, ответственность всегда выше. Это придаёт дополнительную мотивацию, что сказывается на результате.

Я желаю сборной России всего наилучшего, потому что нас всегда очень тепло принимали в Москве и Санкт-Петербурге, когда мы там играли. Но я желаю им удачи лишь до тех пор, пока наши пути не пересекутся, если это вообще произойдёт.

— Вы можете назвать любимый эпизод чемпионата мира 2010 года? Это может быть игровой момент или же ситуация вне футбольного поля. Что вас порадовало больше всего?

— Думаю, главный момент — это финальный свисток. Тогда мы поняли, что стали чемпионами мира. Для футболиста это своего рода конечный пункт, высшая цель, дальше которой уже ничего и нет. Это что-то из серии «матч окончен, тушите свет». Мало что может сравниться в эмоциональном плане с осознанием себя чемпионом мира командного вида спорта. Думаю, я навсегда запомнил тот миг, когда поднял над собой кубок. Второй эпизод, врезавшийся мне в память, — это как нас встречали в Мадриде: мы едем на автобусе по Гран-Виа, а весь Мадрид увешан испанскими флагами. У меня волосы дыбом встали, ведь до этого Испания не выигрывала чемпионат мира по футболу. И я навсегда запомню тот день, поскольку я принимал в нём участие.

— Идут годы, меняются игроки, а сборную Испании по-прежнему причисляют к числу фаворитов. Увас есть объяснение, почему состав у сборной Испании всегда достаточно сильный?

— Если посмотреть на структуру сборных — от юниорской до взрослой, — то можно обратить внимание, что с ними работают специалисты, которые и сами раньше были игроками. У нас единая система подготовки, и идеи главного тренера воплощаются затем в командах всех возрастов. И таким образом у нас получается в буквальном смысле слова выращивать таланты.

— Что бы вы выбрали: ещё одну победу Испании на чемпионате мира или же четвёртый успех в Лиге чемпионов в составе «Реала»? При условии, что выбрать можно лишь что-то одно.

— Непростой вопрос! И всё же — и то, и другое! (Смеётся.) Выбрать, конечно, сложно, однако, думаю, мне всегда удавалось по-разному относиться к этим двум турнирам. Если нужно выбирать между Лигой чемпионов и чемпионатом мира…

К счастью, в моём послужном списке уже есть три победы в Лиге чемпионов и одна на мундиале. Я предпочитаю не смешивать эти два турнира и люблю каждый по-своему. Это как любовь к жене и любовь к детям. Эти вещи не смешивают, но порою совсем непросто выбирать что-то одно.

— И всё-таки…

— К счастью, чемпионат мира начинается по окончании еврокубкового сезона, так что можно сосредоточиться на сборной. Но оба процесса незабываемые в равной степени. На данный момент в моей спортивной жизни осталось очень мало моментов, которые я ещё не пережил: мне, как говорят, удалось стать единственным капитаном клуба, дважды подряд поднимавшим над головой Кубок Лиги чемпионов. И тем не менее мне ещё не удалось держать Кубок мира ФИФА в качестве капитана сборной. И этот опыт не даёт мне покоя, поскольку не был пережит мною.

— Многие спрашивают, каков Зинедин Зидан в качестве тренера. Можете сформулировать?

— Он мне очень нравился в качестве игрока, а теперь нравится в качестве тренера. Я всегда говорил, что если человеку удаётся перенести этот талант с игрового поля на тренерскую скамейку, то он может стать весьма успешным специалистом. Зинедин был лидером в раздевалке, умел разговаривать, убеждать, у него отличное понимание игры и видение поля — мне кажется, его успех на тренерском поприще был предопределён. Но при этом у Зизу есть необыкновенное качество: будучи непререкаемым авторитетом, он умеет найти подход к каждому человеку, может с ним поговорить. Это тот случай, когда человек тебе что-то от себя отдаёт, а ты ему отвечаешь сторицей. Пожалуй, это главные слагаемые его успеха.

— И последнее: первый ваш матч на предстоящем чемпионате мира — против сборной Португалии, где вы встретитесь с Криштиану Роналду. Очень интересная будет игра.

— Уверен, что это будет увлекательный матч, и его все ждут с нетерпением, ведь мы ещё и соседи. Кроме того, интерес подогревает наша с Криштиану капитанская дуэль. Португалия — отличный соперник, ведь они действующие чемпионы Европы, и этот матч будет интересно посмотреть каждому любителю футбола. Мы надеемся на победу, поскольку очень важно начать соревнования с победы над фаворитом чемпионата.