Через Тулу в сборную: Дзюба и Новосельцев перешли в «Арсенал» на правах аренды

Артём Дзюба ближайшие полгода проведёт в аренде в «Арсенале». По информации RT, ради перехода в тульский клуб он согласился на двукратное сокращение заработной платы. Вместе с ним к коллективу Миодрага Божовича присоединится Иван Новосельцев. О причинах ухода футболистов из «Зенита» и их перспективах в новой команде — в материале RT.

Под завершение зимнего трансферного окна российские клубы провели несколько значимых сделок. Московские «Спартак» и ЦСКА взяли в аренду Николу Максимовича из итальянского «Лацио» и Ахмеда Мусу из «Лестера» соответственно. В это время «Зенит» занялся чисткой состава и избавился сразу от двух потенциальных игроков национальной команды: нападающий Артём Дзюба и защитник Иван Новосельцев ближайшие полгода будут защищать цвета тульского «Арсенала».

Новосельцев абсолютно не проявил себя в Санкт-Петербурге. Пополнив состав клуба в конце августа 2016 года, он лишь восемь раз появлялся на поле. В последний раз он играл в матче Кубка России против местного «Динамо», по итогам которого «Зенит» прекратил борьбу за трофей. Причём защитник не сумел закрепиться в основе даже до прихода Бранислава Ивановича из «Челси» и Эммануэля Мамманы из «Лиона», проиграв конкуренцию Луишу Нету.

Дзюба долгое время являлся главным нападающим «Зенита». В своём первом полноценном сезоне за клуб он забил 23 мяча, став лучшим бомбардиром команды наравне с Халком. Год спустя он немного сбавил обороты. В коллективе, руководимом Мирчей Луческу, он сумел записать на свой счёт лишь девять голов, но даже с такими показателями остался игроком основного состава и самым результативным форвардом. Александр Кокорин в том сезоне забил на один мяч меньше.

В межсезонье Луческу оставил пост главного тренера «Зенита», и команду возглавил Роберто Манчини. Перед началом чемпионата итальянец возлагал серьёзные надежды на Дзюбу и Кокорина, выразив уверенность, что форварды смогут забить 35 мячей за сезон.

«От этих двух футболистов ожидаем очень многого. Они уже не мальчики и хорошо знают российский чемпионат. Оба высококлассные профессионалы. В наступающем сезоне на двоих должны забить минимум 35 мячей. В то же время Кокорин и Дзюба обязаны соблюдать дисциплину как на поле, так и за его пределами. И им ещё есть что доказывать в «Зените», — сказал тогда Манчини.

Однако оправдывать возложенные надежды принялся только один из игроков. Кокорин с самого старта сезона стал демонстрировать огромный прогресс в игре и в первых семи турах чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) отметился шестью забитыми мячами. Артём результативностью не блистал и постепенно стал получать всё меньше игрового времени. Итальянец категорически отказывался играть в двух нападающих и решил сделать ставку на быстрые переходы из обороны в атаку, при которых экс-нападающий «Динамо» смотрелся гораздо предпочтительнее. 29-летний москвич же сильно отклонился от графика, озвученного наставником, и впервые за девять лет не сумел отличиться в первых десяти турах первенства.

В августе стали активно появляться слухи о возможном уходе Дзюбы из клуба. Среди возможных мест продолжения карьеры форварда назывался московский «Локомотив». Сообщалось, что «железнодорожники» всерьёз рассматривали возможность арендовать игрока, однако переход в итоге не состоялся. Также говорилось о попытке петербуржцев отправить Артёма в турецкий «Фенербахче», куда несколькими неделями ранее уехал его бывший одноклубник Жулиано. Однако в итоге игрок сборной России остался в «Зените».

Свой первый мяч в сезоне он забил в середине сентября. В матче группового этапа Лиги Европы с израильской «Бней Иегудой» нападающий поразил пустые ворота соперника, получив элегантную передачу от Кокорина. Президент «Зенита» Сергей Фурсенко предположил, что игрок постепенно набирает форму.

«Дзюба подтянулся. Думаю, это придаст ему уверенности. Это очень хороший нападающий. Мы видели это ещё в прошлом сезоне», — выразил мнение глава клуба.

Однако этот гол надолго остался единственным для Дзюбы в сезоне-2017/18. Форвард снова стал редко появляться на поле, а когда всё же выходил на него, не отличался полезными действиями. Кроме того, он полностью ограничил своё общение со СМИ. В качестве причины футболист использовал известную фразу Александра Рязанцева про пирожки.

Начались проблемы и у «Зенита», который на протяжении четырёх туров не мог отметиться голами, в результате чего лишился лидерства в чемпионате, пропустив вперёд «Локомотив». Безголевые серии клуба и игрока прервались в матче 17-го тура против «Тосно». Артём забил свой второй мяч в сезоне и первый в РФПЛ, а клуб разгромил «Тосно» со счётом 5:0.

В следующем туре «Зенит» встречался со «Спартаком», и в случае успешного выступления фанаты и руководство могли простить Дзюбе неудачную игру на протяжении всего сезона. Однако санкт-петербургский клуб потерпел болезненное поражение со счётом 1:3, а сам игрок провёл на поле 25 минут, но ничем не запомнился. По словам футбольного эксперта Валерия Рейнгольда, именно выход 29-летнего россиянина перечеркнул шансы сине-бело-голубых на успех.

«Я бы вообще не стал выпускать Артёма Дзюбу. Манчини ошибся с этим. Команда сбилась на верхотуру, устроила бесхитростный навал. Думали, что Дзюба будет выигрывать мячи, а он ничего не выиграл. Видимо, он спал на скамейке, а тут его разбудили и попросили побегать. Конечно, я шучу, но он не помог», — признался Рейнгольд «Советскому спорту».

После этого будущее Дзюбы в «Зените» стало совсем мрачным. Сразу после заключительного матча календарного года против «Ахмата» в Санкт-Петербурге объявили о трансфере нападающего «Тосно» Антона Заболотного, по стилю игры очень похожего на Артёма. Спустя несколько дней появились слухи о том, что 29-летний форвард вместе с Новосельцевым и ветераном клуба Александром Анюковым начнёт 2018 год в составе «Зенита-2». По информации СМИ, Манчини не стал лично оповещать об этом футболистов, огласив решение в группе коллектива в WhatsApp.

15 января стало окончательно ясно, что Дзюба покинет «Зенит». Артём не отправился с клубом на предсезонный сбор в Дубай. При этом заместитель спортивного директора Вячеслав Малафеев поспешил заверить, что игрок отсутствует по состоянию здоровья.

«С Дзюбой сложилась такая ситуация: после медицинского обследования у него были выявлены кое-какие проблемы со здоровьем. Мы его отправляем в аккредитованную клинику ФИФА», — сказал Малафеев «Спорт-Экспрессу».

Манчини, комментируя невызов Дзюбы, сообщил, что «объяснил своё решение клубному руководству и полностью изложил свою позицию Фурсенко».

27 января появилась информация о возможном переезде Дзюбы и Новосельцева в Тулу, причём это подтвердил и губернатор области Алексей Дюмин, отметив, что «дыма без огня не бывает». А главный тренер клуба Миодраг Божович поспешил сказать, что ожидает у себя игроков «Зенита» на втором сборе.

«Мы ждём в «Арсенале» Дзюбу и Новосельцева. Надеюсь, они присоединятся к команде на втором сборе», — сказал наставник «Спорт-Экспрессу».

По информации RT, футболисты пошли на двукратное понижение зарплаты ради возможности выступать за тульскую команду.

Для обоих футболистов переход в «Арсенал» даёт возможность получить игровую практику перед домашним чемпионатом мира. Дзюбе не в первый раз восстанавливать своё реноме в клубе рангом ниже: ранее в сезоне-2013/14 «Спартак» отправлял его в «Ростов», где он стал лидером клуба и забил 17 мячей в 28 матчах, заслужив статус одного из лучших форвардов страны. Возможно, поездка в Тулу поможет ему снова обрести уверенность в себе и вернуться на прежний уровень.

Для Новосельцева также открываются серьёзные перспективы не только в клубе, но и в сборной. Из-за тяжёлой травмы Георгия Джикии место в защитной линии национальной команды остаётся вакантным, а Иван является одним из претендентов на него. Если он сумеет должным образом проявить себя в новой команде, Станислав Черчесов может забыть о его неудачах в «Зените» и дать ему очередной шанс.