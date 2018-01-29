Вылет «Ливерпуля» из Кубка Англии, странный поступок Роналду и 40-летие Буффона: итоги футбольных выходных в Европе

«Ливерпуль» завершил выступление на Кубке Англии, в то время как «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» продолжают борьбу за трофей. Криштиану Роналду забил в составе «Реала» сотый пенальти за свою карьеру и отпраздновал гол одноклубника Марсело необычным способом. Джанлуиджи Буффон накануне 40-летия привёл «Ювентус» к очередной победе с сухим счётом. О главных событиях выходных в ведущих европейских чемпионатах — в материале RT.

Англия. Кубковые разборки

Кубок Англии — настолько уважаемый турнир, что ему разрешается проводить матчи в выходные дни вместо национального чемпионата. К концу января настала пора провести игры 1/16 финала, до который дошли команды четырёх сильнейших дивизионов Англии.

Премьер-лига понесла некоторые потери. Самой большой сенсацией можно было бы назвать вылет «Ливерпуля», если бы не тот факт, что мерсисайдцы заканчивают выступление на этой стадии третий год подряд. На этот раз подопечные Юргена Клоппа проиграли «Вест Бромвичу». «Ливерпуль» пропустил три мяча в первом тайме — в домашней встрече это произошло с ним впервые за четыре года. В последний раз так огорчить хозяев «Энфилда» удавалось «Реалу».

Матч вызвал критику со стороны болельщиков — многим не понравилось, как на ход игры повлияла система видеоповторов. При счёте 2:1 в пользу «Вест Бромвич» арбитры долго проверяли, был ли забит по правилам третий мяч гостей. Взятия ворот не было, а спустя несколько минут вновь возникла пауза — необходимо было проверить, заслужил ли «Ливерпуль» пенальти. На этот раз арбитры ответили утвердительно, но Роберт Фирмино не реализовал удар. Как итог — несколько впустую потраченных минут игрового времени так и не привели к голу.

Незадолго до перерыва Жоэль Матип стал невольным автором автогола, и «Ливерпулю» пришлось отыгрывать два мяча, чтобы надеяться на переигровку. Мохаммед Салах смог ответить только одним точным ударом, и «Ливерпуль» покинул турнир, чтобы сосредоточиться на стартующей через две неделе Лиге чемпионов.

Также не смог задержаться в Кубке Англии «Вест Хэм». Он вылетел после игры с клубом третьего дивизиона «Уиганом», в составе которого дублем отличился самый известный игрок сборной Северной Ирландии Уилл Григг. У болельщиков вновь появился повод вспомнить шуточную песню о футболисте, которая была хитом Евро-2016. Неприятным эпизодом матча стал плевок Артура Масуаку в соперника, за что защитник «Вест Хэм» был тут же удалён.

Ещё два представителя элиты вылетели из Кубка Англии после встреч с равными по силе соперниками. «Уотфорд» с минимальным счётом уступил «Саутгемптону», а «Ньюкасл» был разгромлен «Челси», в составе которого впервые в истории Англии сыграли сразу два футболиста, родившихся в XXI веке, — Этан Ампаду и Каллум Хадсон-Одой. Результативными действиями они не отметились, эту обязанность на себя взяли Миши Батшуайи и Маркос Алонсо.

Некоторым клубам элитного дивизиона придётся участвовать в переигровке после встреч с командами четвёртого по силе дивизиона. «Тоттенхэм» только благодаря позднему голу Харри Кейна сумел спастись от поражения в игре с «Ньюпорт Каунти», а «Суонси» не смог переиграть «Ноттс Каунти». А вот «Манчестер Юнайтед» церемониться со скромным «Йовил Таун» не стал и отправил в его ворота четыре безответных мяча. Этот матч стал дебютным для Алексиса Санчеса в составе манкунианцев, и он отметил это событие голевой передачей на Андера Эрреру.

«Манчестер Сити» не отстаёт от своих земляков. В 1/16 финала Кубка Англии подопечные Хосепа Гвардиолы переиграли «Кардифф» со счётом 2:0. Голами отличились Кевин де Брёйне и Рахим Стерлинг. Радость от победы была омрачена потерей Лероя Сане — ему сильно досталось по ногам от Джо Беннетта, который за свой подкат получил лишь жёлтую карточку.

Should Joe Bennett have been sent off for this challenge on Leroy Sane?



🔄 RT - Yes

❤️ Like - No pic.twitter.com/sNO81YY7G2 — EPL Bible (@EPLBible) 28 января 2018 г.

Испания. «Барселона» бьёт рекорды

Одно из знаковых достижений Хосепа Гвардиолы в «Барселоне» пало. В сезоне-2009/10 его команда не проигрывала на протяжении 20 туров со старта чемпионата Испании. В нынешнем розыгрыше турнира команде Эрнесто Вальверде удалось продержаться 21 матч. Попытки «Алавеса» нанести каталонцам первое поражение в сезоне оказались тщетны. Хотя гости и открыли счёт на «Камп Ноу», в оставшееся время мяч летел преимущественно уже в сторону их ворот. Голы Луиса Суареса и Лионеля Месси помогли сине-гранатовым одержать волевую победу, а с ней беспроигрышная серия «Барселоны» приняла рекордный облик. Каталонский клуб имеет уже 11 очков преимущества над обладателем второго места «Атлетико».

Центральной же в 21-м туре Примере стала встреча «Валенсии» с «Реалом». В случае успеха мадридцы выходили на третье место, пускай пока только по потерянным очкам. В подопечных Зинедина Зидана проснулась ярость, и они разгромили соперника на его же поле. Первым тайм был примечателен двумя пенальти, которые реализовал Криштиану Роналду. После этого счёт его точных ударов с «точки» за карьеру достиг сотни.

Cristiano Ronaldo has now taken more penalties than any other player in the history of La Liga.



He has also scored 100 penalties for club & country over his career. pic.twitter.com/S13svTE5El — Football Transfer (@Footy_Transferr) 27 января 2018 г.

Сантьяго Лоренсо отыграл один мяч после перерыва, на что «Реал» ответил ещё двумя голами в последние десять минут матча. Их авторами стали Марсело и Тони Кроос. «Реал» одержал первую выездную победу в Примере с октября, но не этот факт активно обсуждался болельщиками клуба и его противниками. Внимание всех привлёк кадр, на котором Роналду странным образом поздравлял Марсело с забитым мячом.

До второй строчки «Реалу» пока далеко. «Атлетико» в матчах с аутсайдерами старается не терять очки, а такие команды, как «Лас-Пальмас», обязательно обыгрывает с крупным счётом. Борющийся за выживание клуб сопротивлялся в течение часа, а в оставшиеся 30 минут пропустил по мячу от Антуана Гризманна, Фернандо Торреса и Томаса Тейе. «Атлетико» сохранил отрыв от «Реала» в восемь очков, и даже с учётом несыгранного матча «Королевского клуба» сократить его будет непросто.

Италия. Интрига сохраняется

В чемпионате Италии продолжается схватка за чемпионство между Севером и Югом — «Ювентусом» и «Наполи». Обе команды синхронно одерживают победы одну за другой, благодаря чему Серия А остаётся самым интригующим первенством Европы.

Неаполитанцы в 22-м туре разгромили «Болонью». Они пропустили уже на первой минуте, но паритет быстро восстановился благодаря автоголу Ибраима Мбайе. Одновременно с этим лидер «Болоньи» Симоне Верди, которой мог зимой перейти в стан соперника, получил травму и покинул поле. После этого «Наполи» не составило труда добыть для себя три очка, благо Дрис Мертенс оформил дубль.

«Ювентус» провёл неоднозначный матч с не побеждавшим с ноября «Кьево». Туринцы смогли открыть счёт только тогда, когда соперники остались на поле вдевятером. Уже после этого точным ударом отметился Сами Хедира, а в концовке и Гонсало Игуаин прервал свою 706-минутную сухую серию. Джанлуиджи Буффон отстоял ворота на ноль и сам себе сделал неплохой подарок к 40-летию.

Ещё недавно третье место в чемпионате Италии уверенно занимал «Лацио», но теперь римляне не могут быть так уверены в завтрашнем дне. Они потерпели первое за долгое время поражение, причём неудачей закончился их выезд к «Милану». Команда Дженнаро Гаттузо перестала смешить болельщиков и одержала третью победу подряд, причём довольно ценную — ранее миланцам никак не удавалось обыграть кого-то из лидеров. «Лацио» ещё постарается взять реванш в полуфинале Кубка Италии, но сейчас россонери явно на подъёме и стараются вернуться в борьбу за еврокубки.

Осечкой римлян не смогли воспользоваться ближайшие преследователи. «Интер» вот уже два месяца не может одержать победу и в матче с борющимся за выживанием СПАЛ довольствовался ничьей. Забивали в этой игре только соперники туринцев — сначала Франческо Викарии попал по своим воротам, а затем Альберто Палоски по чужим, когда шла последняя минута встречи.

Неудачно сложился тур и для «Ромы». Во встрече с нижним соседом по турнирной таблице «Сампдорией» Алессандро Флоренци не реализовал пенальти. Иной возможности отличиться у римлян не было, а вот генуэзцы свой шанс не упустили — им воспользовался Дуван Сапата на 80-й минуте. На следующей неделе команды встретятся вновь, и тогда Рома попытается впервые за полтора месяца набрать три очка.

Германия. Круглые цифры «Баварии»

«Бавария» набрала уже 50 очков по итогам 20 туров чемпионата Германии и продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу. И это не единственные круглые числа, которые были связаны с командой из Мюнхена в минувшие выходные. Победа над «Хоффенхаймом» стала для главного тренера Юппа Хайнкеса 150-й в Бундеслиге. Это третий результат в истории баварского клуба. Стоит отметить, что первые 20 минут мюнхенцы проиграли со счётом 0:2, но затем не только отыгрались, но и разгромили соперника — 5:2.

Отрыв лидера Бундеслиги от ближайшего преследователя по-прежнему составляет 16 очков, только теперь им является не «Лейпциг», а «Байер». Команда из Леверкузена вышла на второе место благодаря победе над «Майнцем». Столько же баллов пока имеет «Шальке», который обыграл «Штутгарт» и вынудил тренера соперников Ханнеса Вольфа пойти искать новую работу.

Практически каждый день из Германии приходят трансферные слухи о Пьере-Эмерике Обамейянге, и болельщики дортмундской «Боруссии» беспокоятся, что новый матч может стать последним для нападающего. В матче с «Фрайбургом» он вышел на поле, но не помог своей команде избавиться от третьей подряд ничьи. «Боруссия» застряла на шестом месте в турнирной таблице, до зоны Лиги чемпионов ей не хватает двух очков.

Франция. ПСЖ и все остальные

ПСЖ реабилитировался за поражение от «Лиона» в прошлом туре чемпионата Франции и разгромил «Монпелье» со счётом 4:0. Незадолго до встречи Эдинсон Кавани сравнялся со Златаном Ибрагимовичем в рейтинге лучших бомбардиров в истории парижского клуба. Ему так не терпелось обойти шведа, что уже на 11-й минуте уругваец поразил ворота соперников и записал на свой счёт 157-й гол. Но Кавани надо быть начеку — Неймар оформил дубль, и через несколько лет бразилец вполне сможет ещё выше поднять планку.

«Лиону» пришлось прервать семиматчевую беспроигрышную серию из-за подлого поступка игрока «Бордо» Малкома. Когда его команда уже вела со счётом 1:0, бразилец симулировал падение в чужой штрафной и получил от арбитра право пробить пенальти, чем и воспользовался. До конца первого тайма «Лион» пропустил ещё один мяч после удара с одиннадцатиметровой отметки, и счёт стал 3:1 в пользу «Бордо». Хотя лионцы доигрывали матч в большинстве, спастись от поражения они не смогли.

Утешением им может служить то, что второе место в турнирной таблице они не потеряли. В главном матче тура «Марсель» и «Монако» разошлись миром. Едва одна команда выходила вперёд, как другая тут же отвечала голом — сначала Адиль Рами свёл на нет усилия Бальде Кейты, а затем Фабиньо испортил праздник Валеру Жермену. В итоге матч закончился со счётом 2:2. «Марсель» сравнялся с «Лионом» по очкам, а «Монако» отстаёт от них на одно. При этом между ПСЖ и этой троицей лежит целая пропасть.