«Манчестер Юнайтед» вышел в 1/8 финала Кубка Англии по футболу

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«Манчестер Юнайтед» одержал разгромную победу над «Йовил Таун» в матче 1/16 финала Кубка Англии по футболу.

Встреча завершилась со счётом 4:0.

Победу «Манчестер Юнайтед» принесли голы Маркуса Рашфорда, Андера Эрреры, Джесси Лингарда и Ромелу Лукаку. Алексис Санчес в своей дебютной игре за манкунианцев стал автором голевой передачи.

В параллельном матче «Шеффилд Уэнсдей» обыграл «Рединг» со счётом 3:1 и также пробился в 1/8 финала Кубка Англии.

Ранее сообщалось, что Жозе Моуринью продлил контракт с «Манчестер Юнайтед».

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