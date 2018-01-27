«Манчестер Юнайтед» вышел в 1/8 финала Кубка Англии по футболу
«Манчестер Юнайтед» одержал разгромную победу над «Йовил Таун» в матче 1/16 финала Кубка Англии по футболу.
Встреча завершилась со счётом 4:0.
Победу «Манчестер Юнайтед» принесли голы Маркуса Рашфорда, Андера Эрреры, Джесси Лингарда и Ромелу Лукаку. Алексис Санчес в своей дебютной игре за манкунианцев стал автором голевой передачи.
В параллельном матче «Шеффилд Уэнсдей» обыграл «Рединг» со счётом 3:1 и также пробился в 1/8 финала Кубка Англии.
Ранее сообщалось, что Жозе Моуринью продлил контракт с «Манчестер Юнайтед».
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