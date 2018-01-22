Первый гол Черышева в сезоне, дебют Зинченко и кровь Роналду: итоги футбольных выходных в Европе

Россиянин Денис Черышев впервые отличился в текущем сезоне Примеры и едва не получил очередную травму, Криштиану Роналду разбили лицо во время игры, а испанский вратарь отметил день рождения голом со своей половины поля. Украинский полузащитник Александр Зинченко впервые попал в основной состав «Манчестер Сити» на матч Английской премьер-лиги, а бывший футболист «Зенита» и «Рубина» Саломон Рондон случайно сломал ногу сопернику и не сдержал слёз. О главных событиях выходных в ведущих европейских чемпионатах — в материале RT.

Англия. Слёзы Рондона и дебют Зинченко в основе

Почти все ведущие команды АПЛ в отчётном туре одержали дежурные победы. По три очка набрали «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Арсенал». Лишь «Тоттенхэм» не сумел обыграть «Саутгемптон», а «Ливерпуль» свой матч с «Суонси» проведёт в понедельник.

Тяжелее всего пришлось «Манчестер Юнайтед». Подопечные Жозе Моуринью на выезде поразили ворота «Бёрнли» лишь однажды — в начале второго тайма отличился Антони Марсьяль. Впрочем, манкунианцы ещё легко отделались, ведь команда Шона Дайча в нынешнем сезоне зарекомендовала себя настоящей грозой авторитетов и отнимала очки у «Челси», «Тоттенхэма», «Ливерпуля». В конце концов, «Бёрнли» и с МЮ в первом круге сыграл вничью на выезде — 2:2.

Сложности в матче с одним из аутсайдеров лиги — «Ньюкаслом» — возникли у «Манчестер Сити». В начале второго тайма лидер чемпионата повёл со счётом 2:0 после спорного пенальти, реализованного Серхио Агуэро, но тут же пропустил ответный мяч. Показалось, что в игре по-настоящему возродилась интрига, но в конце матча её убил оформивший хет-трик Агуэро.

А ещё в стартовом составе «Манчестер Сити» на матч АПЛ впервые вышел украинский полузащитник Александр Зинченко, ранее защищавший цвета «Уфы». 21-летний футболист занял место на левом фланге обороны и пробыл на поле все 90 минут. Гвардиола остался доволен его действиями, назвав игру молодого футболиста, продемонстрированную в первом тайме, блестящей.

А вот «Челси» и «Арсенал» в отчётном туре не испытали никаких проблем. Обе команды забили по четыре мяча в ворота «Брайтона» и «Кристал Пэлас», причём «канониры» сделали это уже к 22-й минуте матча.

Другой столичный коллектив — «Тоттенхэм» — набрать три очка не сумел. Лондонцы быстро обменялись забитыми мячами с «Саутгемптоном», в их составе вновь отличился Харри Кейн. Однако вырвать победу команде так и не удалось.

Напомнил о себе и экс-форвард «Рубина» и «Зенита» Хосе Саломон Рондон, но, к сожалению, не результативными действиями. В матче с «Эвертоном» форвард «Вест Бромвича» случайно сломал ногу Джеймсу Маккарти. Тот пытался помешать венесуэльцу пробить по мячу, и Рондон попал оппоненту точно в голень. Удар оказался такой силы, что кость буквально ушла в сторону. Шокированный Хосе даже не смог сдержать слёз, а после матча извинился перед соперником.

«Абсолютно опустошён. Соперничество забывается, когда коллега получает такую неприятную травму. Очень надеюсь, что скоро увижу тебя на поле», — написал Рондон в Twitter.

Absolutely devastated. Rivalries are forgotten about when a colleague suffers such an unlucky injury. Really hope to see you back playing again soon, @JMcCarthy_16.#GetWellSoonJamespic.twitter.com/pamazH8fCO — Salomón Rondón (@salorondon23) 20 января 2018 г.

Испания. Шедевр вратаря и семь голов «Реала»

Главным событием тура для российских болельщиков стал первый гол в текущем сезоне Примеры Дениса Черышева. Полузащитник «Вильярреала» залечил многочисленные травмы, неплохо проявил себя, выйдя на замену в игре предыдущего тура с «Реалом», и, как следствие, попал в старт на игру с «Леванте». 27-летнему футболисту удалось отличиться в начале второго тайма. Он мастерски открылся на дальней штанге и замкнул прострел партнёра. Правда, после гола Денис ударился ногой о штангу и едва не закончил встречу досрочно. К счастью, россиянин сумел продолжить игру, а «Вильярреал» одержал победу — 2:1.



Una victoria muy importante después de un partido que era muy especial para mi. Seguiremos trabajando más duro para conseguir mejor puesto en La Liga! pic.twitter.com/nATPcojvsc — Enes Ünal (@EnesUnal16) 20 января 2018 г.

Между тем «Реал» после трёх матчей подряд без побед в Примере не оставил шансов «Депортиво», забив в ворота соперника семь мячей. Аутсайдеру удалось открыть счёт в середине первого тайма, но равновесие на табло быстро восстановил Хосе Игнасио Начо, а перед самым перерывом хозяев вывел вперёд Гарет Бэйл. Во втором тайме «королевский клуб» играл в своё удовольствие. В итоге по дублю оформили Начо, Бэйл и Криштиану Роналду. Последний по ходу игры получил рассечение. Всё лицо футболиста оказалось в крови, и он даже попросил у врача команды мобильный телефон, чтобы лично оценить степень повреждения.

.@realmadriden returned to their best this afternoon.



They thrashed @RCDeportivo by 7 goals to 1 👏



REPORT 👇https://t.co/AKGM1dUMNt — MARCA in English (@MARCAinENGLISH) 21 января 2018 г.

А наставник «Реала» Зинедин Зидан после матча наконец мог просто порадоваться результату, а не отвечать на вопросы о собственной отставке.

«Очень позитивный результат. Мы можем быть счастливы, несмотря на то, что пропустили первыми и уступали 0:1. Я рад, потому что команде это нужно. «Реал» продемонстрировал приличную игру в обороне, теперь команде нужна серия положительных результатов. Мы нуждались в голах. Рад за всех игроков, не буду хвалить кого-либо персонально», — сказал Зидан.

Важно, что «Реал» не только набрал три очка, но и дождался осечек ушедших в отрыв «Валенсии» и «Атлетико». Первые уступили на выезде «Лас-Пальмасу», а мадридцы дома не сумели обыграть скромную «Жирону» — 1:1. Кроме того, команда осталась без получившего травму Диего Симеоне. Бразилец с испанским паспортом повредил приводящую мышцу бедра и выбыл из строя на десять дней.

Последним из грандов отстрелялась лидирующая «Барселона». Футболисты «Бетиса» целый час отбивали атакующие наскоки маститого соперника, но в конце концов не уследили за Иваном Ракитичем, и тот поразил створ после проникающей передачи Луиса Суареса. До финального свистка «Барса» отличилась ещё четыре раза: по дублю оформили лучшие бомбардиры команды Суарес и Лионель Месси. Каталонцы одержали шестую победу в чемпионате подряд и увеличили отрыв в турнирной таблице от ближайшего преследователя «Атлетико» до 11 очков.

Наконец, в конце испанской части обзора нельзя не упомянуть о необычном случае, произошедшем на выходных в подэлитной испанской лиге. Вратарь «Луго» Хуан Карлос в матче со «Спортингом» забил мяч со своей половины поля и помог родной команде одержать победу — 3:1. Это событие произошло в день рождения Карлоса. Таким образом, он отметил свой 30-летний юбилей с настоящим футбольным размахом.

Lugo goalkeeper Juan Carlos scored tonight this amazing goal against Sporting Gijon🔥 pic.twitter.com/35EGN42QwE — Football Pub (@fballpub) 21 января 2018 г.

Италия. Несостоявшийся рекорд Буффона и спасение «Интера»

Центральным матчем тура Серии А стало противостояние «Интера» и «Ромы». С тех пор как нерадзурри вышли в лидеры, они не одержали ни одной победы, опустились на третье место и рискуют остаться без Лиги чемпионов на следующий сезон. Римляне перед очной встречей как раз отставали от соперника на три очка и в случае победы могли догнать чёрно-синих.

При родных трибунах нерадзурри выглядели гораздо опаснее соперника и постоянно владели преимуществом. Вот только поразить ворота Алисона Бекера никак не удавалось. Бразильский голкипер мало того что прекрасно действовал на последнем рубеже, так ещё и результативной передачей отметился. После его выноса на чужую половину поля Давиде Сантон головой не дотянулся до мяча, и тот прилетел точно к Стефану Эль-Шаарави. Нападающий убежал на рандеву с Самиром Хандановичем и переиграл его, порадовав присутствовавших на трибунах Даниэля Де Росси и Франческо Тотти.

Однако во втором тайме давление «Интера» стало ещё ощутимее. До поры Бекер справлялся с атаками соперника, а иногда «Роме» откровенно везло. Но за пять минут до конца, когда казалось, что римляне всё-таки увезут с «Сан-Сиро» три очка, хозяева сравняли счёт: Матиас Весино Фалеро после великолепной подачи Марсело Брозовича точно пробил головой.

Тем временем лидирующий «Наполи» одержал трудовую победу с минимальным счётом над «Аталантой». Единственный мяч во втором тайме забил полузащитник Дрис Мертенс.

«Мы выиграли, и я забил, так что всё получилось просто идеально! Это очень важно для команды и болельщиков, поскольку мы знаем, как трудно добиться результата в Бергамо. Возможно, в прошлом сезоне мы бы не выиграли этот матч, но сейчас мы сильнее — и очень счастливы. Это определённо ещё один шаг вперёд. Будем надеяться», — цитирует Мертенса Football Italia со ссылкой на Mediaset Premium.

По три очка удалось набрать и другим соискателям на медали. «Лацио» дома разгромил «Кьево» — 5:1, причём один из мячей забил экс-защитник «Ростова» Баштуш. Однако ложкой дёгтя для столичной команды стала травма лучшего бомбардира Серии A Чиро Иммобиле, на счету которого значатся уже 20 голов. Он получил повреждение по ходу первого тайма и был вынужден попросить замену.

Тяжёлую победу над «Кальяри» одержал «Милан». Россонери пропустили уже на восьмой минуте, но сумели исправиться и взять три очка благодаря дублю ивуарийского полузащитника Франка Кессье.

«Ювентус» свой матч с «Дженоа» проведёт в понедельник, но уже сейчас понятно, что Джанлуиджи Буффон из-за травмы на поле не выйдет. Это может лишить великого вратаря шансов повторить рекорд Паоло Мальдини по количеству матчей в высшем дивизионе чемпионата Италии. Их на счету Буффона 629, и если даже он отыграет все оставшиеся встречи, всё равно не сможет догнать Мальдини в текущем сезоне. А так как по его окончании Джанлуиджи намерен повесить бутсы на гвоздь, рекорд, вероятно, так и не будет побит вратарём «Ювентуса».

Германия. Победа «Баварии» после драки и ярость фанатов

К «Баварии» перед матчем с «Вердером» был прикован особый интерес, ведь за пару дней до игры на тренировке команды случился серьёзный конфликт: Хамес Родригес чуть было не подрался с Себастьяном Руди. И хотя Юпп Хайнкесс не увидел в произошедшем ничего страшного, многие восприняли потасовку как знак разлада в коллективе. В итоге на поле мюнхенцы доказали, что ничего страшного не случилось, хотя с «Вердером» лидеру пришлось помучиться.

Бременцы хорошо начали игру и в середине первого тайма вышли вперёд. Хозяева отыгрались незадолго до перерыва. А во втором тайме своё веское слово сказал восстановившийся от травмы Роберт Левандовски. Поляк забил свои 13-й и 14-й мячи в десятом матче против «Вердера». Правда, в промежутке между голами поляка гости счёт сравняли. Тот самый Зюле после подачи углового подправил мяч в собственные ворота рукой. Однако уже через пару минут Левандовски заставил вратаря соперника капитулировать, точно пробив головой после великолепной подачи Мюллера, а затем и сам Томас оформил дубль — 4:2.

Тем временем ближайшие преследователи чемпиона дружно потеряли очки. «РБ Лейпциг» на выезде проиграл «Фрайбургу», а «Шальке» разошёлся миром с «Ганновером». Фанаты синих прямо во время игры устроили обструкцию Леону Горецке, который летом перейдёт в «Баварию».

«Ни деньги, ни титулы не являются более важными вещами, чем наш клуб. Тот, кто не ценит это, может проваливать», — гласит баннер, который вывесили болельщики.

"Neither money nor titles are more valuable than our club. Whoever doesn't appreciate that can p--- off."



Strong message from #S04 supporters to Leon Goretzka. pic.twitter.com/UQq4bEHKXx — DW Sports (@dw_sports) 21 января 2018 г.

Вновь не сумела одержать победу дортмундская «Боруссия», которая на выезде сыграла вничью с «Гертой» — 1:1. В заявку чёрно-жёлтых на игру опять не попал лучший бомбардир команды Пьер-Эмерик Обамейянг, который продолжает конфликтовать с руководством из-за опоздания на командное собрание. Интерес к форварду уже обозначил «Арсенал», который, по слухам, готов заплатить €50 млн. Однако в Дортмунде не желают продавать своего лидера меньше, чем за €70 млн. Кажется, этот конфликт может растянуться надолго.

Пока «Боруссия» опускается всё ниже в турнирной таблице, на второе место поднялся «Байер», на выезде разгромивший четвёртую команду прошлого сезона «Хоффенхайм» — 4:1.

В подвале таблицы третью победу подряд одержал занимающий последнее место «Кёльн». «Козлы» на выезде обыграли «Гамбург» и теперь отстают от 16-го места, дающего право сыграть в стыковых матчах, всего на четыре очка. Участия в матче не принял защитник сборной России Константин Рауш, а в воскресенье стала известна причина этого пропуска — игрок подписал контракт с «Динамо». Ну а «Гамбургу» после отчётного поражения придётся подписывать нового главного тренера. Прежний наставник Маркус Гисдоль был отправлен в отставку после четвёртой неудачи подряд.

Франция. Симуляция игрока «Марселя» и осечка ПСЖ





Лидирующий ПСЖ в отчётном туре уступил на выезде крепкому «Лиону», ведущему борьбу за медали. Парижанам на «Стад де Люмьер» не смог помочь травмированный Неймар, и это сыграло большую роль в их осечке. Хозяевам удалось открыть счёт уже на второй минуте. Лидер команды Набиль Фекир со штрафного на правом фланге неожиданно нанёс удар точно в ближний угол с рикошетом от штанги, чего вратарь никак не ожидал. Видимо, позабавило это даже Унаи Эмери, который загадочно улыбался, пока оппоненты праздновали.

Отыгрались парижане на третьей добавленной к первому тайму минуте. Лейвин Курзава чуть не порвал сетку мощным ударом после прострела с фланга.

А в начале второй половины встречи гости остались в меньшинстве. Дани Алвес жёстко подкатился под соперника, а следом наговорил лишнего судье, после чего и увидел перед собой красный свет.

Развязка же наступила на четвёртой добавленной минуте, и гол «Лиона» вновь вышел на загляденье. Мемфис Депай после передачи всё того же Фекира сместился в центр с левого фланга и нанёс прекрасный обводящий удар в ближнюю девятку, чем привёл в восторг 60-тысячную арену.

Главный преследователь ПСЖ «Монако» воспользовался осечкой фаворита и одержал победу. Монегаски дома обыграли аутсайдера «Метц» — 3:1, при этом соперник в начале второго тайма остался в меньшинстве после удаления вратаря Эйдзи Кавасимы. Голкипер выбежал за пределы штрафной, пытаясь прервать выход один на один, но не попал по мячу и сбил соперника с ног. Судья без раздумий показал ему красную карточку, хотя Кавасима пытался доказать рефери, что нападающий симулировал.

А настоящий урок симуляции в матче с «Каном» преподал болельщикам нападающий «Марселя» Максим Лопес. После обыкновенной борьбы с защитником футболист рухнул в чужой штрафной как подкошенный и вызвал гнев, в том числе со стороны партнёров по команде. Остался недоволен даже главный тренер «Олимпика» Руди Гарсия. В сердцах он назвал подопечного идиотом, что не укрылось от внимания телекамер. «Марсель» же в итоге одержал победу и без симуляций Лопеса — 2:0.

Очередные три очка набрал и соперник «Локомотива» по 1/16 финала Лиги Европы «Ницца». Подопечные Люсьена Фавра набрали отменный ход, не проигрывают с ноября и уже вплотную приблизились к еврокубковой зоне. Впрочем, матч с «Сент-Этьеном» принёс и плохие новости для болельщиков команды. Травму получил основной защитник «Ниццы» Максим Ле Маршан, который выбыл из строя на месяц. Вполне вероятно, он не сумеет помочь французскому коллективу в первой игре с «Локо».