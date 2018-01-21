«Бавария» одержала волевую победу в матче Бундеслиги против «Вердера»

Мюнхенская «Бавария» добилась победы в домашнем матче с «Вердером» в рамках 19-го тура немецкой Бундеслиги.

Встреча завершилась со счётом 4:2.

Дублями в составе «Баварии» отметились Томас Мюллер (41-я и 84-я минуты) и Роберт Левандовски (63-я и 77-я минуты).

У гостей мяч забил Жером Гондорф (25-я минута). Ещё один мяч на счету защитника «Баварии» Николаса Зюле (74-я минута), который отправил мяч в собственные ворота.

После 19 туров «Бавария» с 47 очками расположилась на первом месте, «Вердер» с 16 баллами занимает 16-ю строчку.

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