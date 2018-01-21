«Гамбург» уволил главного тренера после четвёртого поражения подряд

Клуб немецкой Бундеслиги «Гамбург» объявил об увольнении главного тренера Маркуса Гисдоля.

Как сообщает пресс-служба клуба, такое решение было принято из-за неудовлетворительных результатов.

Гисдоль возглавил «Гамбург» в сентябре 2016 года. Под его руководством в прошлом сезоне команда заняла 14-е место.

В настоящий момент «Гамбург» находится в зоне вылета из Бундеслиги, занимая 17-е место. В матче 19-го тура команда потерпела четвёртое поражение к ряду. Последняя победа Гамбурга датирована 26 ноября.

Ранее сообщалось, что ветеран МЮ завершит карьеру и войдёт в тренерский штаб команды.