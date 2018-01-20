Ветеран МЮ завершит карьеру и войдёт в тренерский штаб команды

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик завершит карьеру в конце сезона-2017/2018 и войдёт в тренерский штаб команды.

Об этом сообщает Goal.

36-летний футболист прошёл процедуру лечения нерегулярного сердечного ритма.

Главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью считает хорошим решение игрока завершить карьеру в конце текущего сезона, а не в январе. Португалец отметил, что в клубе будут рады, если Каррик не передумает и присоединится к тренерскому штабу.

Ранее главный тренер «Арсенала» подтвердил возможность перехода Санчеса в МЮ.