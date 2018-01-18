Главный тренер «Арсенала» подтвердил возможность перехода Санчеса в МЮ

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер подтвердил информацию о вероятном переходе нападающего Алексиса Санчеса в «Манчестер Юнайтед».

«Эта история подробно изложена в СМИ, мне практически нечего добавить. Я занимаюсь трансферами уже на протяжении 30 лет, поэтому могу сказать, что, скорее всего, переход состоится», — приводит слова Венгера Sky Sports.

Однако, по словам наставника, трансферный рынок устроен таким образом, что переход может сорваться в любой момент. Кроме того, Венгер добавил, что частью сделки действительно может стать полузащитник Генрих Мхитарян.

Ранее в Испании сообщили об интересе «Севильи» к покупке Смолова.