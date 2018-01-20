Первый гол в чемпионате Черышева помог «Вильярреалу» победить «Леванте» в матче 20-го тура Примеры

«Вильярреал» дома переиграл «Леванте» в матче 20-го тура испанской Примеры.

Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе «Вильярреала» первый гол в чемпионате забил российский полузащитник Денис Черышев (50-я минута). Ещё один гол на счету Мануэля Тригероса (26-я), забитого с пенальти.

У «Леванте» отличился Рохер Марти (93-я), который также реализовал удар с одиннадцатиметровой отметки.

После 20 туров «Вильярреал» с 34 очками поднялся на четвёртое место в турнирной таблице, обогнав мадридский «Реал». «Леванте» с 18 очками расположился на шестнадцатой строчке.

Ранее «Атлетико» не смог обыграть «Жирону» в матче чемпионата Испании по футболу.