«Атлетико» не смог обыграть «Жирону» в матче чемпионата Испании по футболу

В матче 20-го тура чемпионата Испании по футболу «Атлетико» на своём поле сыграл вничью с «Жироной» со счётом 1:1.

Хозяева долгое время лидировали благодаря точному удару нападающего Антуана Гризманна на 34-й минуте, но не смогли удержать минимальное преимущество — мяч полузащитника Порту за 17 минут до окончания второго тайма помог «Жироне» уйти от поражения.

Этот результат позволил футболистам «Атлетико» набрать 43 очка и закрепиться на второй строчке турнирной таблицы испанского чемпионата. Идущую третьей «Валенсию» команда Диего Симеоне опережает на три балла.

Ранее сообщалось, что «Барселона» опубликовала официальное заявление относительно переговоров по трансферу Гризманна.