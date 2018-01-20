«Атлетико» не смог обыграть «Жирону» в матче чемпионата Испании по футболу
Хозяева долгое время лидировали благодаря точному удару нападающего Антуана Гризманна на 34-й минуте, но не смогли удержать минимальное преимущество — мяч полузащитника Порту за 17 минут до окончания второго тайма помог «Жироне» уйти от поражения.
Этот результат позволил футболистам «Атлетико» набрать 43 очка и закрепиться на второй строчке турнирной таблицы испанского чемпионата. Идущую третьей «Валенсию» команда Диего Симеоне опережает на три балла.
Ранее сообщалось, что «Барселона» опубликовала официальное заявление относительно переговоров по трансферу Гризманна.