«Барселона» выступила с официальным заявлением относительно возможного трансфера футболиста Гризманна

«Барселона» опубликовала официальное заявление по поводу переговоров с «Атлетико» о трансфере нападающего Антуана Гризманна.

Об этом сообщает официальный сайт каталонского клуба.

«Барселона» настоятельно отрицает информацию, которую публикуют различные СМИ в последнее время, относительно игрока «Атлетико» Антуана Гризманна и его якобы возможного перехода в наш клуб», — говорится в заявлении.

В нём также подчёркивается, что «Барселона» возражает против действий СМИ, публикующих данную информацию, и уважает «Атлетико».

Ранее сообщалось, что «Атланта Юнайтед» совершила рекордный по стоимости трансфер в истории Главной футбольной лиги (MLS).