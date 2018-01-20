«Барселона» выступила с официальным заявлением относительно возможного трансфера футболиста Гризманна

Короткая ссылка
«Барселона» опубликовала официальное заявление по поводу переговоров с «Атлетико» о трансфере нападающего Антуана Гризманна.

Об этом сообщает официальный сайт каталонского клуба.

«Барселона» настоятельно отрицает информацию, которую публикуют различные СМИ в последнее время, относительно игрока «Атлетико» Антуана Гризманна и его якобы возможного перехода в наш клуб», — говорится в заявлении.

В нём также подчёркивается, что «Барселона» возражает против действий СМИ, публикующих данную информацию, и уважает «Атлетико».

Ранее сообщалось, что «Атланта Юнайтед» совершила рекордный по стоимости трансфер в истории Главной футбольной лиги (MLS).

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru