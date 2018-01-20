Хет-трик Агуэро принёс «Манчестер Сити» победу над «Ньюкаслом» в матче 24-го тура АПЛ
«Манчестер Сити» в родных стенах переиграл «Ньюкасл Юнайтед» в матче 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
В составе «Арсенала» хет-триком отметился Серхио Агуэро (34-я, 63-я и 83-я минуты).
У «Ньюкасла» отличился Джейкоб Мёрфи (67-я).
«Манчестер Сити» набрал 65 очков и продолжает лидировать в таблице АПЛ. «Ньюкасл» (23 очка) расположился на 15-й строчке.
Ранее «Арсенал» одержал крупную победу над «Кристал Пэлас» в матче 24-го тура АПЛ.
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