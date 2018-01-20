«Арсенал» одержал крупную победу над «Кристал Пэлас» в матче 24-го тура АПЛ

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«Арсенал» в родных стенах разгромил «Кристал Пэлас» в матче 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

В составе «Арсенала» голы забили Начо Монреаль (6-я минута), Алекс Ивоби (10-я), Лоран Косьельни (13-я) и Александр Лаказетт (22-я). 

У «Кристал Пэлас» отличился Лука Миливоевич (78-я). 

«Арсенал» набрал 42 очка и занимает шестое место в таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» (25 очков) расположился на 13-й строчке.

Ранее «Челси» разгромил «Брайтон» в матче 24-го тура АПЛ.

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