Первое поражение «Манчестер Сити», победа Черышева над «Реалом» и странное удаление: итоги футбольных выходных в Европе

«Манчестер Сити» потерпел первое поражение в сезоне, пропустив четыре мяча в Ливерпуле. Гарри Кейн стал лучшим бомбардиром Английской премьер-лиги в истории «Тоттенхэма», а вратарь «Кана» Веркутр получил удаление после того, как помешал сопернику отпраздновать гол. Денис Черышев помог «Вильярреалу» обыграть «Реал», а Константин Рауш отметился голевой передачей в матче Бундеслиги за «Кёльн». О главных событиях выходных в ведущих европейских чемпионатах — в материале RT.

Англия. Поражение «Арсенала» и новая ссора Моуринью и Конте

В 23-м туре АПЛ «Манчестер Сити» потерпел первое поражение в сезоне. В роли обидчика лидера выступил «Ливерпуль» Юргена Клоппа. Надо сказать, горожанам поездка на «Энфилд» изначально не сулила ничего хорошего. Последний раз они выигрывали здесь 15 лет назад, пусть в целом и уступили лишь в 14 матчах из 20. Поражением для них завершилась и отчётная встреча.

Хозяева активно начали матч и быстро открыли счёт. Алекс Окслейд-Чемберлен пробил низом из-за пределов штрафной, а Эдерсон Мораес оказался к этому явно не готов. «Сити» удалось отыграться перед самым перерывом. Лерой Зане подхватил мяч на фланге, в штрафной издевательски обыграл Жоэля Матипа и пробил в ближний угол. Без ошибки голкипера не обошлось и этом эпизоде.

Only 2 players have got 7+ goals and assists in PL this season

Leroy Sane (7 goals, 9 assists)

Riyad Mahrez (7 goals, 7 assists) pic.twitter.com/wnb5pTgPKy — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) 14 января 2018 г.

Однако в начале второго тайма гостей ждал ледяной душ. Как сказал Хосеп Гвардиола после матча, «счёт был равным, всё было нормально, и тут неожиданно «Ливерпуль» забил трижды».

Хозяева подавили соперника фирменным прессингом и заставили его впасть в состояние паники. В результате в течение трёх минут Садио Мане и Роберто Фирмино фактически поставили точку в матче. Произошедшее настолько деморализовало Эдерсона, что он вскоре вынес мяч точно на ногу Мохамеду Салаху, который забил четвёртый. Лишь после этого футболисты «Ливерпуля» успокоились. «Сити» воспользовался ситуацией и в концовке сумел возродить интригу, дважды послав мяч в ворота Лориса Кариуса. Однако спастись лидеру не удалось.

«Футбол можно смотреть в качестве тренера или болельщика. Я предпочитаю второе. Ух ты, какой это был матч! Две команды выложились по полной программе. Это была историческая битва, о которой будут говорить и через 20 лет, потому что всё идёт к тому, что «Сити» в этом сезоне больше не оступится», — не скрывал своей радости после матча Клопп.

Другое знаковое событие состоялось в Лондоне. «Тоттенхэм» дома разгромил «Эвертон», отправив в ворота соперника четыре безответных мяча, а Гарри Кейн оформил дубль и довёл количество забитых в текущем сезоне АПЛ мячей до 20. Но вовсе не об этой цифре после игры говорили в английских спортивных новостях. Кейн попутно стал лучшим бомбардиром в истории «Тоттенхэма» в АПЛ, побив рекорд Тедди Шерингема, на счету которого значились 97 голов в футболке «Шпор». Гарри отличился 98 раз.

«Кейн — невероятно талантливый нападающий и настоящий профессионал, я безумно рад за него. Он заслуживает массы тёплых слов в свой адрес. Такими темпами он побьёт все рекорды в Премьер-лиге», — хвалил подопечного Маурисио Почеттино на пресс-конференции.

«Новый рекорд? Неплохо звучит, особенно учитывая то, что я играю не так долго. Горжусь новым достижением и рассчитываю поднять планку ещё выше. Хочу продолжать в том же духе, посмотрим, сколько мячей мне удастся забить за карьеру», — комментировал новоиспечённый рекордсмен в микст-зоне.

А для другой лондонской команды тур сложился не слишком удачно. «Челси» дома так и не сумел поразить ворота «Лестера», хотя нанёс почти два десятка ударов. За 20 минут до финального свистка гости остались в меньшинстве после того, как защитник Бенджамин Чилвел получил вторую жёлтую карточку. Однако фаворит так и не смог выиграть. Наставник «Лестера» Клод Пюэль в итоге сожалел об упущенной победе — встреча закончилась со счётом 0:0.

Его визави Антонио Конте после игры сосредоточился на перепалке с Жозе Моуринью, за которой продолжает увлечённо наблюдать вся Англия. Португальский наставник МЮ недавно признался, что испытывает к итальянскому коллеге презрение. И тот в долгу не остался.

«Хочу прекратить всё это. Но что касается слов Моуринью о презрении, то я его тоже испытываю. Не знаю, сказал ли он это конкретно мне, но я не волнуюсь из-за этого и сплю очень хорошо», — заявил тренер.

Ещё хуже сложился тур для «Арсенала». Подопечные Арсена Венгера на выезде неожиданно уступили скромному «Борнмуту», пропустив два мяча за пять минут. В результате команда потеряла очки в третьей встрече подряд и отдалилась от зоны ЛЧ уже на восемь очков.

Испания. Угроза отставки для Зидана и камбэк «Барсы»

Одним из главных европейских футбольных неудачников минувшего уикенда стал мадридский «Реал». Подопечные Зинедина Зидана и так допустили слишком много осечек в Примере, но домашнее поражение от «Вильярреала», кажется, окончательно поставило крест на чемпионских амбициях.

Кроме того, «королевский клуб» теперь всего на очко опережает своего последнего соперника, хотя имеет матч в запасе. Команда рискует остаться без Лиги чемпионов на следующий сезон.

Отрадно, что в победе «Вильярреала» с минимальным счётом принял непосредственное участие воспитанник «Реала» Денис Черышев. Российский полузащитник появился на поле сразу после перерыва и весьма активно включился в игру. В итоге он фактически стал автором единственной голевой атаки на 87-й минуте. После прострела Черышева с фланга Энес Унал обязан был забивать, но угодил мячом прямо в Кейлора Наваса. А вот Пабло Форнальс на добивании сыграл куда изящнее, перебросив вратаря «Реала».

Если Навас в этом эпизоде спасти свою команду не сумел, то его визави Серхио Асенхо выдал настоящий «матч жизни». Он выручал «Вильярреал» в самых невероятных ситуациях и совершил целый ряд сейвов, каждый из которых заставлял трибуны «Сантьяго Бернабеу» аплодировать. Особенно запомнилось спасение Асенхо в самом конце первого тайма, когда голкипер непостижимым образом вытащил удар Криштиану Роналду в упор.

Неудивительно, что над наставником мадридцев после четвёртого поражения в Примере сгустились тучи (в прошлом сезоне мадридцы проиграли лишь трижды). В СМИ всё активнее обсуждают возможную отставку француза. Сам молодой специалист пытается сохранять присутствие духа.

«Мы постараемся выделить позитивные вещи среди всего негатива, который происходит с нами. Понимаем свою текущую ситуацию, и с каждым днём она становится всё сложнее. Мы думаем о каждом следующем матче, а не о чемпионате в целом», — приводит слова Зидана Marca.

Осечкой «Реала» с удовольствием воспользовались все основные конкуренты. «Атлетико» в фирменном стиле с минимальным счётом одолел «Эйбар», а «Валенсия» сломила сопротивление «Депортиво». Подопечные Диего Симоне вдобавок в очередной раз сыграли на ноль и повторили клубный рекорд, пропустив в первом круге чемпионата лишь восемь мячей.

А «Барселона» сама чуть не потеряла очки в Сан-Себастьяне. Уже к середине первого тайма подопечные Эрнесто Вальверде уступали в счёте два мяча. Вернул «Барсу» к жизни Паулиньо. 29-летний бразилец, над покупкой которого из Китая многие откровенно смеялись, забил уже восьмой мяч в Примере. По этому показателю он уступает в команде лишь Месси и Луису Суаресу.

Именно Суарес стал, пожалуй, главным героем матча. Сразу после перерыва уругваец нанёс потрясающий обводящий удар в дальнюю девятку, а за 20 минут до конца оформил дубль и вывел гостей вперёд. К тому же именно Суарес отдал результативную передачу на Паулиньо.

🔥 @LuisSuarez9 in the last 6⃣ matches

⚽ Celta

⚽. Villarreal

⚽⚽ Deportivo

⚽ Real Madrid

⚽ Levante

⚽⚽ Real Sociedad pic.twitter.com/bOIxWDketY — FC Barcelona (@FCBarcelona) 14 января 2018 г.

Точку в матче поставил Месси. Гол в концовке стал для аргентинца 366-м в карьере: он обошёл по этому показателю великого немца Герда Мюллера, который в своё время отметился в Бундеслиге 365 голами. Теперь Лионель — лучший бомбардир в истории пяти ведущих чемпионатов Европы — Испании, Италии, Англии, Франции и Германии.

Также в ходе отчётного тура потерял работу один из тренеров Примеры. Занимающая предпоследнюю строчку в турнирной таблице «Малага» потерпела очередное поражение — от «Хетафе». После этого терпение руководства клуба лопнуло, и возглавивший команду в марте 2017-го Мичель Гонсалес был уволен. Ему на смену пришёл Хосе Мануэль Гонсалес Лопес, который прежде работал в Китае.

Германия. Победная мышь для «Баварии» и наказание Обамейянга

Главным противостоянием тура в Бундеслиге стал матч между лидирующей «Баварией» и ведущим борьбу за медали «Байером». Подопечные Хайко Херрлиха дома не проигрывали мюнхенскому гранду почти пять лет и намерены были продлить эту серию. Однако в середине первого тайма хозяева после розыгрыша углового не уследили в собственной штрафной за Хави Мартинесом, и он с близкого расстояния открыл счёт в матче. Сразу после этого на поле «Бай-Арены» выскочила мышь и попала в прицел телекамеры.

В начале второго тайма гости упрочили своё преимущество. Опытнейший Франк Рибери с угла штрафной пробил точно в цель. Однако «Байер» сдаваться не собирался и спустя 10 минут сократил отставание. Кевину Фолланду помог отличиться рикошет. Концовка игры получилась крайне напряжённой, а окончательно сдались хозяева лишь после того, как Хамес в дополнительное время точно пробил со штрафного.

Другой не менее важный матч состоялся в Лейпциге, где местная одноимённая команда принимала «Шальке» и взяла верх со счётом 3:1. Благодаря этой победе действующий серебряный призёр вернулся на второе место. Вырвать победу хозяевам удалось лишь после того, как Ральф Хазенхюттль выпустил на поле своего главного бомбардира Тимо Вернера. По неясным причинам места в основе ему не нашлось. В результате Вернер уже спустя пять минут после выхода со скамейки забил, а ещё через пару — отметился результативной передачей.

Если Вернер угодил на скамейку запасных, то нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамейянг вовсе не попал в заявку на игру с «Вольфсбургом». В клубе заявили, что форвард оказался вне ростера «по дисциплинарным причинам». Наставник команды Петер Штёгер позже рассказал об отсутствии Обамейянга на командном собрании в субботу.

«Это было относительно важное собрание, на которое он не явился. Этим поступком он показал мне, что недостаточно сконцентрирован. Для него решение об отстранении от матча оказалось сюрпризом. Для нас же это решение не было сложным. О мероприятии игрокам было сообщено в общей группе в WhatsApp. Если на нём не было Обамейянга, значит, играть достоин тот, кто сконцентрирован лучше. Обамейянг намекнул, что забыл об этом собрании. Однако мы все понимаем, что это не так. Знаем, что он является важным игроком команды, но у нас есть и много других футболистов, которые могут помочь», — цитирует тренера Bild.

В конце прошлого года Пьера-Эмерика уже отстраняли от занятий с основным составом из-за опозданий на тренировки.

Между тем защитник сборной России и «Кёльна» Константин Рауш начал год на мажорной ноте. Игрок в матче с менхенгладбахской «Боруссией», как и Вернер, вышел на замену, но успел перед финальным свистком отдать результативную передачу на Симоне Теродде. «Кёльн» вырвал победу, которая стала для аутсайдера второй подряд. «Козлы» по-прежнему идут на последней строчке в турнирной таблице Бундеслиги, но их восьмиочковое отставание от спасительного 15-го места уже не выглядит безнадёжным.

Франция. Суровые вратарь и судья

Лидирующий ПСЖ в отчётном туре одержал скромную победу с минимальным счётом над «Нантом». Единственный мяч в самом начале встречи забил Анхель Ди Мария. Но самое интересное произошло незадолго до финального свистка. Защитник «Нанта» сбил в собственной штрафной Килиана Мбаппе, и судья Тони Шапрон уже бежал к нему с карточкой в руке, но неожиданно показал её не нарушителю правил, а другому футболисту хозяев, Диего Карлосу. Для бразильца она оказалась второй. Лишь повтор ответил на многочисленные вопросы болельщиков. Выяснилось, что Карлос сбил арбитра с ног, а тот в долгу не остался и в ответ ударил игрока по ноге, посчитав, что футболист действовал намеренно.

O que é isso, rapaz? Árbitro cai no chão, agride zagueiro Diego Carlos, do Nantes, e ainda expulsa o brasileiro no fim do jogo em que o PSG venceu por 1 a 0, pelo Francês pic.twitter.com/rjy3Q5poNP — globoesportecom (@globoesportecom) 14 января 2018 г.

А делящие вторую строчку с одинаковым количеством очков «Монако» и «Лион» дружно оступились. Монегаски на выезде не сумели распечатать ворота «Монпелье», а подопечные Бруно Женезио дома не смогли сломить сопротивление скромного «Анже». Осечками конкурентов воспользовался преследующий их «Марсель», на выезде разгромивший «Ренн». Теперь «Олимпик» отделяет от «Монако» с «Лионом» всего очко, а французских болельщиков ждёт интереснейшая битва за две оставшиеся путёвки в Лигу чемпионов.

Ещё одно странное удаление имело место в матче «Кана» и «Лилля». Вратарь хозяев Реми Веркутр был настолько недоволен пропущенным в концовке первого тайма мячом, что попытался помешать соперникам отпраздновать гол. В результате за агрессивное поведение голкипер получил прямую красную карточку. Видимо, Веркутр предчувствовал, что этот мяч так и останется единственным в игре.