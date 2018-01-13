Кейн установил рекорд по количеству голов за «Тоттенхэм» в истории АПЛ

«Тоттенхэм» одержал разгромную победу над «Эвертоном» в матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча завершилась со счётом 4:0.

В составе «Тоттенхэма» дубль оформил Гарри Кейн (47-я и 59-я минуты), ещё по одному голу забили Сон Хын Мин (26-я минута) и Кристиан Эриксен (81-я минута).

Кейн забил 98-й мяч в составе лондонского клуба в истории АПЛ. Он побил рекорд Тедди Шерингема по количеству голов за «Тоттенхэм» в Английской премьер-лиге.

После 23 туров «Тоттенхэм» с 44 очками занимает пятое место, «Эвертон» с 27 набранными баллами расположился на девятой строчке.

Ранее «Челси» сыграл вничью с «Лестером» в матче чемпионата Англии по футболу.