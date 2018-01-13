«Челси» сыграл вничью с «Лестером» в матче чемпионата Англии по футболу

В матче 23-го тура чемпионата Англии по футболу «Челси» на своём поле сыграл вничью с «Лестер Сити» — 0:0.

Этот результат позволил команде Антонио Конте набрать 47 очков и сравняться с «Манчестер Юнайтед», занимающим вторую строчку турнирной таблицы английского чемпионата.

В свою очередь, «Лестер» с 31 баллом в активе идёт восьмым.

Ранее сообщалось, что строительство нового стадиона «Челси» оказалось под угрозой срыва из-за претензий проживающей рядом с объектом семьи.